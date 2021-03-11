Bayrampaşa'da evden 4 cep telefonu çalan hırsızın kaçma anları kamerada - Son Dakika

Bayrampaşa'da evden 4 cep telefonu çalan hırsızın kaçma anları kamerada
11.03.2021 09:56
Bayrampaşa'da bir evden hırsızlık yapan şüpheli A.A. (54) Fatih'te bir otelde yakalandı.
Bayrampaşa
'da bir evden hırsızlık yapan şüpheli A.A. (54) Fatih
'te bir otelde yakalandı. 4 adet cep telefonu çalan hırsız güvenlik kameralarınca görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 3 Mart tarihinde Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde bir adresten 4 adet cep telefonu çalındığı ihbarı aldı. Harekete geçen polis ekipleri, evin bulunduğu bölgede güvenlik kameralarını inceleyip detaylı araştırmalar sonucunda zanlının A.A. isimli kişi olduğunu tespit etti. Ekipler çalışmalar kapsamında zanlının adresini belirledi. Şüpheli Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli A.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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