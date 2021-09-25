Son dakika haberi: Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bayrampaşa'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Siteler Caddesi'ndeki Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi 5. Blok Sokak'ta yer alan 3 katlı binanın en üst katındaki kaşık üretim atölyesinde yangın çıktı.
Haber edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sek edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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