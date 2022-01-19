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Son dakika haberi! Bayrampaşa'da korkutan yangın, evde uyuyan çocukları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bayrampaşa'da korkutan yangın, evde uyuyan çocukları vatandaşlar kurtardı

19.01.2022 21:30

Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da korkutan yangın, evde uyuyan çocukları vatandaşlar kurtardı Mahsur kalan çocuklar yangından kurtarılıp çatıya çıkarıldı Bayrampaşa'da bir evin en üstü katında çıkan yangında vatandaşlar evde uyuyan 2 çocuğu kurtarıp çatıya çıkardı.

Bayrampaşa'da korkutan yangın, evde uyuyan çocukları vatandaşlar kurtardı

Mahsur kalan çocuklar yangından kurtarılıp çatıya çıkarıldı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir evin en üstü katında çıkan yangında vatandaşlar evde uyuyan 2 çocuğu kurtarıp çatıya çıkardı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol alırken, evde maddi hasar oluştu.

Yangın, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Piri Reis Sokak'ta saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın en üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde 2 çocuğun yalnız olması paniğe neden oldu. Daireye giren vatandaşlar uykuda olan çocukları kurtarıp hemen çatıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, çocukların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

"Çocuklar uyuyordu"

Yangına müdahale edip, çocukları daireden çıkartan vatandaşlardan Mennan Muradi, korktuklarını ifade ederek, "Yangını görünce biz hemen içeriye gidip yukarıya çıktık, çocuklar uyuyordu hemen çocukları çıkardık tüp vardı biraz söndürebildim İtfaiye ekiplerine haber verdik, çocukların durumu iyi" dedi.

Son dakika haberi! Bayrampaşa'da korkutan yangın, evde uyuyan çocukları vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberi! Bayrampaşa'da korkutan yangın, evde uyuyan çocukları vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberi! Bayrampaşa'da korkutan yangın, evde uyuyan çocukları vatandaşlar kurtardı

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Bayrampaşa, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bayrampaşa'da korkutan yangın, evde uyuyan çocukları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bayrampaşa'da korkutan yangın, evde uyuyan çocukları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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