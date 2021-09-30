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Son dakika haberi: BAYRAMPAŞA'DA ÖZEL HASTANEDE YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNE SİLAHLI SALDIRI -2 (güvenlik kamerası görüntüsüyle) - Son Dakika

Son dakika haberi: BAYRAMPAŞA'DA ÖZEL HASTANEDE YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNE SİLAHLI SALDIRI -2 (güvenlik kamerası görüntüsüyle)

30.09.2021 15:26
Son dakika haberi: BAYRAMPAŞA'DA ÖZEL HASTANEDE YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNE SİLAHLI SALDIRI -2 (güvenlik kamerası görüntüsüyle), System.String[]

Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire, tedavi altında bulunan 5 aylık Kaan bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BAYRAMPAŞA'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire, tedavi altında bulunan 5 aylık Kaan bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve omzundan ağır şekilde yaralanan hemşire aynı hastanede tedavi altına alındı. Saldırı sonrası şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğumundan itibaren yaklaşık 5 aydır Bayrampaşa'daki özel bir hastanede, tedavi altında bulunan down sendromlu 5 aylık Kaan adlı bebek, hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ameliyat sonrası Kaan bebek tekrar tedavi gördüğü Bayrampaşa'da bulunan özel hastaneye getirilerek yoğun bakım servisine alındı. Akşam saatlerinde hastaneye gelen bebeğin babası olduğu öğrenilen İ.Y., yoğun bakım servisi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bağırıp çağırmaya başladı.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA ATEŞ ETTİ

Bu sırada, yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire E. A., neler olduğunu anlamak için dışarı çıktığı sırada baba İ. Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. E. A., aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Bu esnada, İ. Y. yanında getirdiği tabancayla erkek hemşireye 2 el ateş etti. E.A., kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Erkek hemşire E. A., aynı hastanede tedavi altına alınarak yoğun bakım servisine kaldırıldı.

SALDIRI SONRASI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDISaldırı sonrası hastanenin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen İ. Y., haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği hastanede önlem alırken, detaylı olay yeri çalışması da yaptı. Gözaltına alınan İ.Y. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDIÖzel hastaneden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "29.09.2021 tarihinde uzun zamandır takip ve tedavisini gerçekleştirdiğimiz Kağan Bebeğin, yakınları tarafından Yoğun Bakım Hemşiremize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda meslektaşımız ağır yaralanmış olup, hayati tehlikesi sürmektedir. Yoğun Bakımda tedavi altındadır. Kağan Bebek 37 haftalık başka bir özel hastanede 2300 gr olarak doğmuş ve doğar doğmaz solunum sıkıntısı gerçekleşmiş ve bu nedenle entübe edilerek 112 tarafından 28.04.2021 tarihinde Bayrampaşa'daki hastanemize sevki yapılmıştır.Kağan bebek down sendromu ve eşlik eden özefagus atrezisi, ventriküler septal defekt ve atrial septal defekt tanılarıyla yaşam mücadelesini sürdürürken hastanemiz doğduğu günden bugüne yakın ilgi ile takip ve tedavisini sürdürmüş ve tedavisi sürecinde hastanemiz tarafından özefagus atrezisi  operasyou yapılmıştır. Tedavi süreci içerisinde Çocuk Kardiyovasküler Cerrahi ihtiyacı nedeniyle, kalp ameliyatı için Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevki gerçekleşmiştir. Ameliyat sonrası bakım ve tedavisi için tekrar hastanemize 112 tarafından transfer edilmiştir.29.09.2021 saat 20.00 sularında ise bebeğin ailesi hastanemize gelerek uygunsuz zaman ve şartlarda yoğun bakıma girmek istemesi nedeniyle sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza agresif ve saldırgan tavırlar sergileyerek darp etmeye kalkışmıştır.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi önünde hastamızın babası tarafından sağlık çalışanımız E.A. 2 el ateş ederek silahlı saldırıya uğramıştır.  Silahlı saldırı sonucu meslektaşımız, kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Hemşiremiz E.A. yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Meslektaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Saldırgan İ.Y. polis tarafından yakalanarak göz altına alınmıştır"

Silahlı saldırı, Yoğun Bakım, Bayrampaşa, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BAYRAMPAŞA'DA ÖZEL HASTANEDE YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNE SİLAHLI SALDIRI -2 (güvenlik kamerası görüntüsüyle) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BAYRAMPAŞA'DA ÖZEL HASTANEDE YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNE SİLAHLI SALDIRI -2 (güvenlik kamerası görüntüsüyle) - Son Dakika
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