Son dakika haberi... Bayrampaşa'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bayrampaşa'da tekstil deposunda çıkan yangın, hasara yol açtı.
Terazidere Mahallesi Feza Sokak'ta bulunan 3 katlı iş hanının bodrum katındaki tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Depoda büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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