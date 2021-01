Son dakika haberi... BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı'dan Bursa Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Selahattin Çelt,Bursa İl Başkanı Salih Uçak ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Uslu da katıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında çok samimi bir ortamda geçen ziyaret sonrası açıklama yapan BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı; "Hayatları pahasına güvenliğimizi sağlayan kahraman güvenlik güçlerimiz son günlerde her türlü iç ve dış terör örgütleri ve içerideki işbirlikçileri tarafından yıpratılmak istenmektedir. Toplumun tüm kesimleri de bunun farkındadır. Sağlık çalışanlarımız nasıl fedakarca görev yapıyor ve milletimizin takdirini kazanıyorlarsa aynı fedakarlığı bu dönemde emniyet güçlerimiz de fazlası ile gerçekleştirmektedirler. Milletimiz de bunun için Emniyet Teşkilatımıza minnettardır. Ancak düşmanlar boş durmayacak, içlerindeki kini ve nefreti kusacaklardır. Bizler de emniyet mensuplarımızın yanında duracağız. Rahat ve huzurumuz için canlarını tehlikeye atarak her türlü terör ve suç örgütleri ile mücadele etmektedirler. Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak emniyet güçlerimize asla hakaret ettirmeyiz. Her kötü fiil ve davranışın karşısında oluruz." dedi.

Alfatlı, "Bu konuda İçişleri Bakanımızın tavrını destekliyoruz. Bursa İl Emniyet Müdürümüz Sayın Tacettin Aslan ve çalışma arkadaşları Bursa'mızda çok ciddi ve anlamlı çalışmalar yapıyorlar. Özellikle suç ve terör örgütleri ile çağımızın belası haline gelen uyuşturucu çetelerine karşı mücadelede olağanüstü gayret gösteriyorlar. Kendilerine ve ekibine, Bursa ve Bursalılar adına şükranlarımızı sunuyor her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu. - BURSA