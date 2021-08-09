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Son dakika haberi: BBP Genel Başkanı Destici, orman yangınlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: BBP Genel Başkanı Destici, orman yangınlarını değerlendirdi Açıklaması

09.08.2021 12:36
Son dakika haberi: BBP Genel Başkanı Destici, orman yangınlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika politika haberi... Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son günlerde yaşanan orman yangınlarına ilişkin, "İnsanlarımız, canlılarımız ölecek, gençlerimiz ölecek, hayvanlarımız telef olacak, malımız mülkümüz, ciğerlerimiz yanacak ama buna 10 yıl, 15 yıl ceza verilecek, onun infazı olacak 5-6...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son günlerde yaşanan orman yangınlarına ilişkin, "İnsanlarımız, canlılarımız ölecek, gençlerimiz ölecek, hayvanlarımız telef olacak, malımız mülkümüz, ciğerlerimiz yanacak ama buna 10 yıl, 15 yıl ceza verilecek, onun infazı olacak 5-6 yıl yatıp çıkacak. Bu kabul edilemez. Bu kadar cana kastedenlerin, idam olmuyorsa ki Anayasamızda yok, en azından ömür boyu hapiste kalması, bir daha gün yüzü görememesi lazım." dedi.

Destici, Balıkesir'de bir kafede düzenlediği basın toplantısında, yangınların başladığı ilk günden itibaren BBP olarak sahada olduklarını söyledi.

Yangınların kontrol altına alınması sürecinde yaşanan gelişmelere değinen Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin karşılaştığı her olumsuz durumda Türk milletinin ve devletinin, Türk hükümetinin karşısında yer alan ya da karşısında olanlarla bir duruş sergileyenler maalesef bu yangınlarda da aynı duruşlarını, bu olumsuz, kötü duruşlarını ortaya koydular. Bunların bir kısmı hainliklerinden, bir kısmı gafilliklerinden dolayı bir kısmı da siyaseten yaptı. Siyasi rant elde etmek için yaptılar fakat bu işlerde siyasi rant olmaz. Burada bir yangın varsa önce hep birlikte bunu söndüreceğiz, daha sonra burada eksiklik nedir, noksanlık nedir, hangi konularda tedbirsiz davranılmıştır, hangi konularda öngörüsüzlük yapılmıştır bunlar konuşulur ve hep birlikte çözüm bulunur. Çünkü bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu millet bizim."

Destici, BBP olarak yangınların çıkış nedenleriyle ilgili bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yangınların çeşitli sebeplerden kaynaklandığını dile getiren Destici, "Bir kısmı tedbirsizlikten, bir kısmı insan hatalarından çıkmıştır. Bir kısmı iklim değişikliği sonucu oluşan aşırı sıcaklıklardan, nemin kaybolması, bölgede yüksek rüzgarların esmesinden çıkmıştır ama bunun yanında sabotaj yok mudur, kundaklama yok mudur? Sabotaj da vardır kundaklama da vardır." diye konuştu.

Destici, istihbarat birimleri, emniyet ve jandarmanın bu konuya ilişkin çalışmalarının sürdüğünü, soruşturmalar tamamlanınca devletin yetkili kurumlarının daha net açıklamalar yapacağını anlattı.

Faillere verilecek cezalara değinen Destici, şunları kaydetti:

"Bu hainlere en üst sınırdan ceza verilsin diyeceğim ama en üst sınır bile bunun karşılığı olamaz. Bir insan gelecek, terör örgütünün talimatıyla ormanlarımızı yakacak. İnsanlarımız, canlılarımız ölecek, gençlerimiz ölecek, hayvanlarımız telef olacak, malımız mülkümüz, ciğerlerimiz yanacak ama buna 10 yıl, 15 yıl ceza verilecek, onun infazı olacak 5-6 yıl yatıp çıkacak. Bu kabul edilemez. Bu kadar cana kastedenlerin, idam olmuyorsa ki Anayasamızda yok, en azından ömür boyu hapiste kalması, bir daha gün yüzü görememesi lazım."

???????Destici, son günlerde çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazalarının meydana geldiğini hatırlattı.

Trafikte kaybedilen canların, yüreklerini yaktığını ifade eden Destici, sel, yangın, afet gibi olaylardan daha fazla can kaybının yaşandığı trafik kazalarının sebeplerinin araştırılarak gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Destici, basın toplantısının ardından, partisine yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Büyük Birlik Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Destici, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: BBP Genel Başkanı Destici, orman yangınlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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