Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Destici: "Seldeki yaraları da kısa sürede devletimiz saracaktır" - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, orman yangınları ve sele ilişkin, "Dün orman yangını bugün Karadeniz'de sel baskınları. Bunları doğulusu batılısı, güneylisi kuzeylisi vatandaş-devlet el ele birlik içerisinde söndürdük. O mücadeleyi kazandık. Oluşan seldeki yaraları da kısa sürede devletimiz saracaktır." dedi.

Yenimahalle Mahallesi'ndeki Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanlığı açılış töreninde bir konuşma yapan Destici, Şırnak'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgedeki huzura dikkati çeken Desteci, terörün ve şiddetin hiç kimseye faydasının olmadığını ancak kan, gözyaşı, yoksulluk, işsizlik getirdiğini kaydetti.

Devletin son yıllarda bölgenin hem terörden arındırılması hem de kalkındırılması için çok güçlü adımlar attığını ve atmaya devam ettiğini aktaran Destici, " İndiğimiz havalimanında, geçtiğimiz yollarda bunları gördük. İşte Cizre'yi Şırnak'ın 10 sene önce ne hale getirdiğini ve şimdiki halini de görüyorsunuz, görüyoruz. İlimizi, ilçemizi yaşanmaz hale getirdiler ama devletin kudreti eliyle buralar elhamdülillah güven ve huzur içerisindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şırnaklıların artık teröre ve uzantılarına prim vermeyeceğine inandığını aktaran Destici, "Çünkü devlet sizin yanınızda, sadece biz değil Türkiye 84 milyon nüfusuyla sizin yanınızda. Bunu asla unutmayın. Asla birilerine mahkum değilsiniz. Ne sıkıntınız varsa bizzat ben ve arkadaşlarım sizin yanınızda ve sizin sözcünüzdür." dedi.

Ülkenin değişik bölgelerinde yaşanan orman yangınları ve Karadeniz'deki sele de değinen Destici, şunları söyledi:

"Orman yangınında ev selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Dün orman yangını bugün Karadeniz'de sel baskınları. Bunları doğulusu batılısı, güneylisi kuzeylisi vatandaş-devlet el ele birlik içerisinde söndürdük. O mücadeleyi kazandık. Oluşan seldeki yaraları da kısa sürede devletimiz saracaktır. Her mücadeleyi de Kürt, Türk, Alevi, Zaza el ele vererek daha önce Malazgirt'te nasıl çözdüysek şimdi de çözüyoruz. Türkiye'yi yıkmaya, parçalamaya ve bölmeye çalışanlara bugüne kadar fırsat vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz."

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret eden Destici, daha sonra esnafı ziyaret ederek sohbet etti.