Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin," Yunanistan'ın küresel emperyalizmin figüranı olmasının dışında bir fonksiyonu da önemi de yoktur." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz meselesi için doğru teşhis koyulması gerektiğine dikkati çeken Destici, "Küresel emperyalizmin Ege ve Doğu Akdeniz'le ilgili en büyük problemi, Türkiye'nin kendi kaynaklarını, Batılı devletlerin vesayeti olmadan değerlendirme gücüne sahip olmasıdır." ifadesini kullandı.

Destici, şöyle devam etti:

"Bu tablo içinde, Yunanistan'ın küresel emperyalizmin figüranı olmasının dışında bir fonksiyonu da önemi de yoktur. Bu durum bizim açımızdan da Batı açısından da farklı değildir. Hiçbir zaman farklı olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Bununla birlikte, yaşanan hengame içerisinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Mısır'ın ve Rusya'nın Yunanistan'a destek olma işgüzarlıkları, Türkiye'nin asla unutmaması gereken tarihi gerçekler olarak hafızalarımızda daima taze kalmalıdır."

Öte yandan, pandemi dolayısıyla genç ölümlerinin daha fazla görülmeye başladığına değinen Destici, genel tabloda herkesi endişelendirecek ölçüde artış olduğunu söyledi.

Destici, "Devletin, tüm halkımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren kurallarına bütün vatandaşlarımızın uymasının bir vatandaşlık görevi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu süreçte sağlık çalışanlarına yapılacak olan bütün yardımları destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Operasyonları

İçişleri Bakanlığının özellikle terörle mücadele konusundaki başarılarıyla büyük ve önemli hizmetlere imza attığını belirten Destici, "Bu kapsamda dün başlayan ve devam eden 'Yıldırım 10 Norduz Operasyonu' kapsamında İçişleri Bakanlığımıza ve güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor, güvenlik kuvvetlerimizin her ferdine, kalplerimizin ve dualarımızın onlarla olduğunu aracılığınızla iletmek istiyorum." dedi.

"Kadınlara ve çocuklara yönelik suçlar maalesef önlenemiyor ve gündemimizden düşmüyor." tespitinde bulunan Destici, "Her gün ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen vakalar, kamu vicdanını önemli ölçüde rahatsız ediyor." diye konuştu.

Bu kapsamda İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ile üniversitelerin de içinde bulunduğu bir komisyon kurulması önerisinde bulunan Destici, yapılacak yeni çalışmalar ışığında, tedbirler ve cezaların tekrar düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Mustafa Destici, ayrıca İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü de kutladı.