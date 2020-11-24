BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi. - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı

Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü