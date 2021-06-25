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Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi - Son Dakika

Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi

25.06.2021 14:15

Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi Burdur'da çıkan yangında apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı Burdur'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangında biri polis, biri bebek, toplam 7 kişi dumandan etkilendi.

Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi

Burdur'da çıkan yangında apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı

BURDUR - Burdur'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangında biri polis, biri bebek, toplam 7 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Burdur Aydınlıkevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'nda bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Yangın çıkan dairedeki dumanı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangında 2 yaşındaki bir bebek ile annesi, bebeği kurtarmak için yol gösteren polis memuru, 3 çocuk ve bir vatandaş olmak üzere 7 kişi dumandan etkilendi.

Yangının çıktığı dairenin üst katında bulunan bir anne ve bebeği ise yangın nedeniyle yoğun duman altında kaldı. Polis memuru Mehmet Erdem'in yol göstermesiyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan anne ve bebeği ambulansta tedavi altına alındı. Ayrıca polis memuru Mehmet Erdem de dumandan etkilendi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan polis memuru tedavisinin tamamlanması için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumandan etkilenen bebek ve annesini ambulansa kadar taşıyan itfaiye çavuşu Hasan Çorum, "Bebeğimiz yanan evin üst tarafındaydı. Annesinin kucağındaydı. Yoğun dumandan dolayı hareket edememişler. Annesi ile beraber kucaklayıp indirdik. Bebeğimize solunum cihazı taktık gazdan etkilenmemesi için. Polis memurumuz da vardı. O bize yol gösterdi. Arkasından biz de indik" dedi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak ise, "Aydınlıkevler Mahallesi, Armağan İlci Bulvarı, Yeni otogar karşısında yangın ihbarı aldık. Ekibimiz olay yerine geldiğinde 3. katta balkondan yoğun dumanlar geliyordu. Bir ekibimiz merdivenlerden yukarıdan müdahale uyguladı. Diğer 5 arkadaşımız binadan biri bebek, biri görme engelli olmak üzere 7 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik. Ambulansta gerekli işlemleri yapıldı. Onlarda herhangi bir sağlık sorunu yok. Yangını söndürdük. Maalesef böyle üzücü olaylar yaşanmaması için evlerimizin güvenlik tedbirlerini almamız gerekiyor. Ben yangından etkilenen ailelere geçmiş olsun diyorum. Şu an neden çıktığı belli değil, arkadaşlarımız araştırıyor. Detaylı araştırmalarımızı yaptıktan sonra adli mercilere bildireceğiz" diye konuştu.

Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi
Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi
Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi
Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi
Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi
Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi
Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi
Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi
Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi
Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi
Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi

Polis Memuru, İtfaiye, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebeği kurtarmaya giden polis memuru dumandan etkilendi - Son Dakika


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