Son dakika haberi | Bebeğini dinlenme tesisinin tuvaletinde çöpe atarak ölüme terk eden kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Bebeğini dinlenme tesisinin tuvaletinde çöpe atarak ölüme terk eden kadın adliyeye sevk edildi

22.10.2020 14:59

Son dakika 3. sayfa haberi: Bebeğini dinlenme tesisinin tuvaletinde çöpe atarak ölüme terk eden kadın adliyeye sevk edildi Dinlenme tesisi tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöpe atarak ölümüne neden oldu BOLU - Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin tuvaletinde bebeğini doğurduktan sonra çöpe bırakarak...

Bebeğini dinlenme tesisinin tuvaletinde çöpe atarak ölüme terk eden kadın adliyeye sevk edildi

Dinlenme tesisi tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöpe atarak ölümüne neden oldu

BOLU - Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin tuvaletinde bebeğini doğurduktan sonra çöpe bırakarak ölümüne neden olan anne, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde çalışan temizlik görevlisi önceki gün gece saatlerinde çöpte bebek olduğunu fark etti. Gördüğü karşısında büyük şok yaşayan temizlik görevlisi durumu tesis yetkililerine haber verdi. Tesis yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yeni doğduğu belirlenen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

Cani anne güvenlik kamerasıyla tespit edildi

Yeni doğan bebeğin ölümüne sebep olan şahsı bulmak için Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, dinlenme tesisi ile çevredeki kamera kayıtlarını incelemedi. Ekipler, Erzurum'dan İstanbul'a giden otobüste yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını belirledi. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen S.E. JASAT ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu, İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarına gelen otobüste yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Bolu'ya getirilen S.E., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi | Bebeğini dinlenme tesisinin tuvaletinde çöpe atarak ölüme terk eden kadın adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Bebeğini dinlenme tesisinin tuvaletinde çöpe atarak ölüme terk eden kadın adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Bebeğini dinlenme tesisinin tuvaletinde çöpe atarak ölüme terk eden kadın adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Bebeğini dinlenme tesisinin tuvaletinde çöpe atarak ölüme terk eden kadın adliyeye sevk edildi

TEM Otoyolu, Kadın, Bolu, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bebeğini dinlenme tesisinin tuvaletinde çöpe atarak ölüme terk eden kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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