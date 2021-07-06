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Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI - Son Dakika

Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI

06.07.2021 09:20

Son dakika haberi: GAZİANTEP'te, sezaryen ile dünyaya geldikten sonra solunum yetmezliği nedeniyle yer olmadığı için bir özel hastaneye sevk edilip kuvöze alınan bebeğin annesi T.S. (32) kaçtı.

GAZİANTEP'te, sezaryen ile dünyaya geldikten sonra solunum yetmezliği nedeniyle yer olmadığı için bir özel hastaneye sevk edilip kuvöze alınan bebeğin annesi T.S. (32) kaçtı. Hastanede hemşirelerin baktığı bebeğe 'Dünya' adı verildi.

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde 14 Haziran günü T.S.?nin sezaryen ile dünyaya getirdiği kız bebek, solunum yetmezliği nedeniyle boş kuvöz bulunmadığı için ambulansla bir özel hastaneye sevk edildi. Minik bebek burada kuvöze kondu. Bir gün sonra taburcu edilen anne T.S.?ye, bebeğinin bulunduğu hastane ile ilgili bilgi verildi. T.S., iletişim numarasını bıraktıktan sonra hastaneden ayrıldı.

ANNEYE ULAŞILAMADI, AİLE SAHİP ÇIKMADI

Bebeğin tedavisi sırasında hiçbir yakınının gelmemesi doktorların dikkatini çekti. Hastane yönetiminin ihbarı üzerine polis tarafından yapılan araştırmada, doğumun ardından taburcu olan T.S.'ye ulaşılamadı. T.S.'nin, ailesinin yaşadığı adreste de bulunmadığı belirlendi. T.S.'nin ailesi de kızlarıyla uzun süredir görüşmediklerini ve bebeği de almak istemediklerini söyledi.

'DÜNYA' İSMİ KONULDU

Uzman Doktor Mevlüt Kürşat Akkar'ın tedavisini yaptığı bebeğin bakımını ise Yenidoğan Servis sorumlusu olan hemşire Şeyma Bayram üstlendi. Yeni kıyafetler alınan ve yakından ilgilenilen bebeğe doktor ve hemşireler 'Dünya' adını verdi. Annesinin gelmesi beklenen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Doktor Mevlüt Kürşat Akkar,Bu bebeğimiz bize 14 Haziran günü getirildi. Bebek ilk geldiğinde solunum sıkıntısı ve sağlık problemleri vardı. Biz bebeğimize hemen gereken müdahaleleri yaptık. Tedavilerin sonucunda bebeğimizin iyileşti ve kendine geldi. Çocuğumuz taburcu olma dönemine yakın aileye ulaşmaya ve bilgilendirmeye çalıştık. Ama ailesine bir türlü ulaşamadık. Sağlık ekipleriyle yapılan araştırmada ailesine ulaşamadık. Daha sonra emniyete bilgi verdik. Çocuğun sahibi çıkmadı. Bebeğin her türlü bakımı hastanemiz tarafından yapılıyor. Şu an gayet sağlıklı bir durumda. Bebeğimiz şu an hastanemizin gözbebeği oldu ve annesinin gelip almasını bekliyoruz diye konuştu.

'HEPİMİZ BEBEĞE, ANNELİK YAPIYORUZ'

Hemşire Şeyma Bayram ise, Bebeğin bütün tıbbi müdahaleleri bitti. Bebeğimiz de toparlandı ve durumu gayet iyi. Biz onu kendi bebeğimiz gibi sahiplendik. Kucağımıza alıyoruz, seviyoruz. Annesi gelmediği için ismi konulmamıştı biz kendisine 'Dünya' adını koyduk. Bütün yeni doğan bebekler anne şefkatini hak ediyor. Hiçbir bebeğin bundan mahrum edilmemesi gerekiyor. Dünya bebeğin anne şefkatinden mahrum kalmaması için hastanede hepimiz ona annelik yapıyoruz. Herkes dünya bebeği kucaklamak, sevmek ve hikayesini öğrenmek istiyor. Ama biz ilk olarak annesine ulaşmak istiyoruz dedi.

Bir kız annesi olduğunu ve Dünya bebeği de şu an ikinci çocuğu gibi gördüğünü anlatan Şeyma Bayram, tek isteklerinin bir an önce bebeğin annesine kavuşması olduğunu ifade etti.

Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BEBEĞİNİ HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI - Son Dakika


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