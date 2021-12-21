Son dakika haberi: Bedensel engelli Durmuş yaşama bağlılığıyla çevresindekilere örnek oluyor - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bedensel engelli Durmuş Çalhan, çalışma ve yaşam azmini hiç yitirmeden hayata hep umutla bakmasıyla çevresindekilere örnek oluyor.

İlçeye bağlı kırsal Bekçiler Mahallesi'nde yaşayan Çalhan ailesinin 4 çocuğundan Durmuş Çalhan, periferik sinir hasarı rahatsızlığıyla dünyaya geldi. İlerleyen hastalığı nedeniyle 17 yaşında iki ayağı diz kapağından kesilen Çalhan, daha sonra el parmaklarının da bir kısmını kaybetti.

Doğar doğmaz başlayan yaşam mücadelesinde umutsuzluğa yer vermeyen yüzde 80 engelli 41 yaşındaki Çalhan, İŞKUR aracılığıyla turizm sektöründe bir süre sigortalı çalıştı. Malulen emekliliğe ayrılınca aile ekonomisine katkı sağlamak için Fethiye- Antalya kara yolu kenarında kurduğu tezgahında sebze ve meyve satmaya başlayan Çalhan, kendi yetiştirdikleri ve mahallelinin ürünlerini güler yüzle satışa sunuyor.

Çalıştığını görenlerin takdirini topluyor

Yeni insanlar tanımanın mutluluğunu yaşayan ve hiç evlenmeyen Çalhan, AA muhabirine, engelli olduktan sonra çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Bir dönem kullandığı protezin kendisini rahatsız etmesi üzerine hayatını tekerlekli sandalyede devam ettirdiğini anlatan Çalhan, "Vakit geçirmek ve yol kenarındaki yerimizi değerlendirmek için bu işe başladım. Hem vaktimi burada harcıyorum hem de ekmek paramı kazanıyorum." dedi.

Çalhan, kendisinden bir defa alışveriş yapanın daha sonra tekrar uğradığını, engeline rağmen çalıştığını görenlerin de takdirini topladığını dile getirdi.

"Allah beni bir insana el açmayı nasip etmesin"

Çalışıp nasibini kazandığını, halinden memnun olduğunu vurgulayan Çalhan, şunları dile getirdi:

"Zamanında eve kapandım ama bir faydasını görmedim. Kazancım çok şükür bize yetiyor. Sağlıklı insanlar çalışmıyor, vakitlerini boşa öldürüyor. Gencecik insanlar dileniyor. Eli ayağı sapasağlam insan dilencilik, hırsızlık yapıyor. Allah beni bir insana el açmayı nasip etmesin, ömrüm yettiği sürece de çalışacağım. Aileme ve kendime katkım olsun, cebimde kendi param olsun ki başkasına muhtaç olmayayım. Burada mutlu oluyorum. Tezgahımda satış yapmayı seviyorum. Bu halimle çalışıp para kazanmak daha değerli geliyor."

Çalhan, çevresindekilere her zaman, "Aşılamayacak bir engel ve sorun yoktur" dediğini, herkese yardım etmeye çalıştığını ifade etti.