Son dakika haberi | Bedensel engelli gencin "üniforma" hayalini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bedensel engelli gencin "üniforma" hayalini polisler gerçekleştirdi

15.05.2022 10:56
Son dakika haberi | Bedensel engelli gencin "üniforma" hayalini polisler gerçekleştirdi

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğuştan bedensel engelli 17 yaşındaki Mehmet Mustafa Koç, polis üniforması giyerek trafik denetimine katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğuştan bedensel engelli 17 yaşındaki Mehmet Mustafa Koç, polis üniforması giyerek trafik denetimine katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Tugay Keten, Yukarı Mahalle'de yaşayan bedensel engelli Mehmet Mustafa Koç'un polis üniforması giyme hayalinin gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Emniyet personeli, evine gittikleri Koç'a üniforma giydirerek polis arabasıyla Kayseri-Sivas kara yolundaki kontrol noktasına götürdü.

Polis üniformasıyla tekerlekli sandalyesine oturan Koç, kontrol sırasında durdurulan araç sürücülerine, trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı. Koç, sürücülerden kurallara uymalarını ve emniyet kemeri takmalarını istedi.

Mehmet Mustafa Koç, AA muhabirine, hayalini kurduğu polis üniformasını giymenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hayalini gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürü Tugay Keten'e ve polislere teşekkür eden Koç, "Doğuştan bedensel engelliyim. Devletime, milletime faydalı olabilmek için memur olmayı istiyorum." dedi.

Baba Tekin Koç ise oğlunun doğuştan bedensel engelli olduğunu belirterek, "Oğlum açıköğretim lisesinde okuyor. Derslerinden kalan zamanda dışarı çıkmak istiyor. İşte olduğum zamanlarda annesi zor da olsa dışarı çıkarıyor." dedi.

Oğlunun hayalini gerçekleştirenlere teşekkür eden Koç, "Özellikle bizi düşünüp, yanımızda oldukları için Şarkışla Emniyet Teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mehmet Mustafa'nın bir hayali vardı, polis olmak istiyordu, bunu bir günlük de olsa yaşadı." diye konuştu.

Koç, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek hayalini gerçekleştiren Keten'e ve polislere teşekkür etti.

Keten de Koç'a, üzerinde "İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalıştığınız süre içerisinde göstermiş olduğunuz üstün başarı ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür eder, hayatınızda başarılarınızın devamını dileriz" yazılı plaket ile çeşitli hediyeler verdi.

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Mehmet Mustafa, Şarkışla, Engelli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bedensel engelli gencin 'üniforma' hayalini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika


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