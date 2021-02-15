Son dakika haberi... Bedensel engelli Ünal'ın evini Efeler Belediyesi tamir etti - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bedensel engelli Hakan Ünal'ın talebini yerine getirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ünal'ın yıkılmak üzere olan evinde tadilat çalışmasına başladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan engelli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Başkan Atay, Dereköy Mahallesi'nde ikamet eden bedensel engelli Hakan Ünal'ın yıkılmak üzere olan evi için yaptığı talebi yerine getirerek, evin hızlıca onarılması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Dereköy Mahallesi'ndeki Ünal'ın evi için tadilat çalışmalarına başladı.

Bedensel engelli olduğu için akülü sandalyesiyle eve girip çıkarken bile çok zorlandığını ifade eden Hakan Ünal, "Dereköy Mahallesi'nde oturuyorum. Evimin çatısının çökme tehlikesi vardı, engelli olduğum için kendim eve girip çıkamıyordum. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay sesimizi duydu, yardımcı oldu. Belediye ekipleri gelip onarıma başladılar. Başta başkanımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Hakan Ünal'ın evindeki çalışmalarını ziyaret edip kolaylıklar dileyen Dereköy Mahalle Muhtarı Ali İlhan, "Vatandaşımızın evinin çökme ihtimali vardı ve dolayısıyla burada yaşayanların hayatı tehlikedeydi. Evin tadilatı için Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'dan ricada bulunduk. Kendileri sağ olsunlar bizi kırmadılar. Tadilat onarım işi için hemen ekipler geldi ve burada çalışma gerçekleştirmeye başladılar. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN