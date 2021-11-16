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Son dakika haberi... Bekçilere mukavemet gösteren kağıt toplayıcılarına gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bekçilere mukavemet gösteren kağıt toplayıcılarına gözaltı

16.11.2021 08:36
Son dakika haberi... Bekçilere mukavemet gösteren kağıt toplayıcılarına gözaltı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da gece bekçileri, plakasız motosikletle kağıt toplayıp kendilerine mukavemet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da gece bekçileri, plakasız motosikletle kağıt toplayıp kendilerine mukavemet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesinde yaşandı. Atakent Caddesi üzerinde yaya olarak devriye atan gece bekçileri, iddiaya göre plakasız motosikletle çöplerden kağıt toplayan 2 kişiyi durdurdu. Motosikletin plakasız olduğunu söyleyen bekçiler ile kağıt toplayıcıları arasında tartışma yaşandı. Bekçilere mukavemet eden 2 kişi gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi... Bekçilere mukavemet gösteren kağıt toplayıcılarına gözaltı
Son dakika haberi... Bekçilere mukavemet gösteren kağıt toplayıcılarına gözaltı

Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bekçilere mukavemet gösteren kağıt toplayıcılarına gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bekçilere mukavemet gösteren kağıt toplayıcılarına gözaltı - Son Dakika
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