Bursa'da geçtiğimiz günlerde 'bekçilerin üzerine pompalı silahla yürüdü' haberi üzerine yaşananları mikrofona anlatan B.Y, o gece yanlış anlaşıldıklarını ve bekçilerin üzerine silahla yürümediklerini söyledi.

Soğanlı Mahallesi Açık Pazar Alanı çevresinde bekçilerin üzerine silahla yürüdüğü iddia edilen şahıs, o gece neler yaşandığını anlattı.33 yaşındaki B.Y "İş yerimde bulunan antika tüfeğimi ve odun kestiğim için tahrayı yanıma aldım ve eve götürüyordum. Dükkanıma 50 metre varken ayağım takılıp motorumdan F.G. (30) ile birlikte yere düştük. Kalktığımızda arkamızda bekçi bize "durun" dedi. Ben de F.G'nin elinden tüfeği aldım, o da bekçi olduğunu anlamadı. Tüfeği bekçilere verdim. Olayın aslı budur. Saldırı veya benzer bir durum yoktur. Gazetecilere yanlış bilgi aktarıldığı için mağdur oldum. Olayların yaşandığı yerde herkes beni tanır ve esnaf olduğumu bilir. İnsanların gözünde böyle bir haberle gündeme gelmek beni üzdü ve yıprattı. Zaten ben ve arkadaşım yaşananlardan sonra serbest kaldık" şeklinde konuştu. - BURSA