Son dakika haberi... İSTANBUL-BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN SANIĞA 26 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL-BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN SANIĞA 26 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

04.03.2022 15:56
Son dakika haberi... İSTANBUL-BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN SANIĞA 26 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Edinilen son dakika gelişmesine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de bekçi Kansu Turan'ı (28) şehit eden, bekçi Kadir Aykutlu'yu (32) da yaralayan sanık Önder Çınar (38) hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bekçi Kansu Turan'ı (28) şehit eden, bekçi Kadir Aykutlu'yu (32) da yaralayan sanık Önder Çınar (38) hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Önder Çınar hakkında "olası kastla öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından 26 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Küçükçekmece'de 21 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında polisin dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutlu ve Kansu Turana çarptı. Kansu Turan, şehit oldu. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Önder Çıkar SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada şehit bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan ve taraf avukatları da hazır bulundu. Savunma yapan tutuklu sanık Önder Çınar, "Aleyhime olan raporların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben kimseye bilerek isteyerek çarpmadım. Çok üzgünüm. Bu üzüntünün acısını hala üzerinde hissediyorum" dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Önder Çınar'ın vefat eden Kansu Turan'a yönelik eyleminin "olası kastla öldürme" suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın 20 yıldan 25 yıla hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, Kadir Aykutlu'nun yaralanmasından dolayı "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istendi. Sanık Çınar'ın "olası kastla öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 20 yıl 4 aydan 26 yıla kadar hapis cezası istenilen mütalaada, sanığın tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyandan bulunan müşteki avukatları "Mütalaaya katılmıyoruz. Sanık bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak bu suçu işlemiştir. Bir bekçi şehit edilmiştir. Sanığın "kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılması gerekir. Olası kastın hiçbir tutar yönü yoktur. Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ceza almasını talep ediyoruz. Sanık 4 farklı suç işlemiştir. Sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş, alkollü araç kullanmış, hız yapmış ve polisten kaçmıştır. Polisten kaçan bir kişinin polis çevirmesine durması hayatın olağan akışına uygun değildir. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dediler.

"BANA GEÇMİŞ OLSUN DEMESİNLER, GEÇMİYOR"

Şehit bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan, "En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bana geçmiş olsun demesinler, geçmiyor" şeklinde konuştu.

Olayda yaralanan bekçi Kadir Aykutlu, "Sanık kasten öldürmeye teşebbüs etmiştir. Araç bana da çarptı. Ben aracın üzerinden takla attım. Sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR KİMSEYİ İNCİTMEDİM"

Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanık Önder Çınar "Kazanın olduğu gece çok karanlıktı. Görmedim, kimseye bilerek isteyerek çarpmadım. Bugüne kadar kimseyi incitmedim. İnsanlara bir kastım yok. Beraatımı talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Önder Çınar'ın olaydan hemen sonra saat 02.49' da alınan alkol raporunda 1,55 promil alkollü olduğuna yer verildi. Soruşturma başlatan savcılık şüpheli Önder Çınar hakkında Kasten Öldürme ve Kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Küçükçekmece, Bekçi, Çınar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL-BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN SANIĞA 26 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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