Son dakika haberi: Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Polonya'nın savaşa hazırlandığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Polonya'nın savaşa hazırlandığını söyledi

20.10.2022 20:44
Son dakika haberi: Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Polonya'nın savaşa hazırlandığını söyledi

Son dakika haberi... Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Polonya'nın savaşa hazırlandığını ileri sürerek, "Polonya'da kara kuvvetlerine bağlı belirtildiği gibi bir değil iki ek mekanize birliğinin hazırlığına başlandı.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Polonya'nın savaşa hazırlandığını ileri sürerek, "Polonya'da kara kuvvetlerine bağlı belirtildiği gibi bir değil iki ek mekanize birliğinin hazırlığına başlandı. Ek birlikler, ülkenin doğusunda Bialystok kentinin yakınlarında konuşlanacak." dedi.

Belta haber ajansına göre, Hrenin, Belarus'un Grodno kentini ziyaret ederek, Batı'nın eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

NATO'nun, Belarus'un komşu devletlerinde askeri altyapısını geliştirdiğini belirten Hrenin, şunları söyledi:

"Polonya ve Baltık ülkelerindeki havaalanlarının yenilenme süreci neredeyse tamamlandı. Bu da 200'e kadar savaş uçağının bu havaalanlarına konuşlanmasını sağlayabilecek. İttifakın gemilerini kabul edecek limanlar yenileniyor. ABD Silahlı Kuvvetlerine ait ekipman ve malzeme stoklarının kullanılması için alanlar oluşturuluyor."

Polonya, Litvanya ve Letonya'da askeri eğitim merkezleri ile poligonların yeniden yapılandırıldığını aktaran Hrenin, "binlerce NATO askerinin konuşlanabileceği kampların oluşturulduğunu" söyledi.

"Belarus sınırında 10 tabur konuşlanacak"

Hrenin, "Polonya'daki Amerikan füze savunma üssünün hazırlık duruma geçirilmesi, bölgedeki mevcut güç dengesini önemli ölçüde bozabilir. Üs, saldırı amaçlı Belarus'un tüm topraklarını ve Rusya'nın büyük bölümünü kapsayan füzelerle de donatılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'nın savaşa hazırlık yaptığını öne süren Hrenin, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'nın siyasi rotası, Varşova'nın savunma amaçlı olmayan savaşa hazırlık yaptığını gösteriyor. Polonya'da kara kuvvetlerine bağlı belirtildiği gibi bir değil, iki ek mekanize birliğinin hazırlığına başlandı. Ek birlikler, ülkenin doğusunda Bialystok kentinin yakınlarında konuşlanacak. Polonya bölgesel savunma birliklerinin yapısı da değişiyor. Belarus sınırında, 10 tabur konuşlanacak."

Batı'nın düzenlediği askeri tatbikat yoğunluğunun arttığına dikkati çeken Hrenin, "Yılın başından itibaren 40'tan fazla tatbikat düzenlendi. Bu tatbikatlara 100 bini aşkın kişi katıldı. Savaş için hazırlıklar sürüyor. Belarus ile Rusya da bu eylemlerde potansiyel düşman olarak gösteriliyor." diye konuştu.

"Batı'nın Ukrayna'ya desteği, çatışmaları uzatıyor"

Ukrayna'daki savaşın Batı tarafından kışkırtıldığını ifade eden Hrenin, bunun Belarus'un güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hrenin, şunları kaydetti:

"ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik desteği, çatışmaların uzamasına yol açıyor. Silahlı provokasyon olasılığı var. Bunlar, sınır olaylarına dönüşebilir. Batı'nın Ukrayna'ya sevk ettiği silahların karaborsada kontrolsüz satıldığını görüyoruz. Bu silahların, radikal düşünceye sahip vatandaşlarımızın ellerine geçmeyeceği garantisi yok."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Polonya, ABD'den MQ-9A Reaper İHA kiralayacak Polonya, ABD'den MQ-9A Reaper İHA kiralayacak Zelenskiy AB'den hava savunma sistemlerin gönderilmesinin hızlandırılmasını istedi Zelenskiy AB'den hava savunma sistemlerin gönderilmesinin hızlandırılmasını istedi Son dakika haberi | Zelenskiy, 2 bin 507 Rus kişi ve kurumu kapsayan yaptırım kararını imzaladı Son dakika haberi | Zelenskiy, 2 bin 507 Rus kişi ve kurumu kapsayan yaptırım kararını imzaladı

Ukrayna, Belarus, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Polonya'nın savaşa hazırlandığını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 03:40:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Polonya'nın savaşa hazırlandığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement