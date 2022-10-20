Son dakika haberi: Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Polonya'nın savaşa hazırlandığını söyledi

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Polonya'nın savaşa hazırlandığını ileri sürerek, "Polonya'da kara kuvvetlerine bağlı belirtildiği gibi bir değil iki ek mekanize birliğinin hazırlığına başlandı. Ek birlikler, ülkenin doğusunda Bialystok kentinin yakınlarında konuşlanacak." dedi.

Belta haber ajansına göre, Hrenin, Belarus'un Grodno kentini ziyaret ederek, Batı'nın eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

NATO'nun, Belarus'un komşu devletlerinde askeri altyapısını geliştirdiğini belirten Hrenin, şunları söyledi:

"Polonya ve Baltık ülkelerindeki havaalanlarının yenilenme süreci neredeyse tamamlandı. Bu da 200'e kadar savaş uçağının bu havaalanlarına konuşlanmasını sağlayabilecek. İttifakın gemilerini kabul edecek limanlar yenileniyor. ABD Silahlı Kuvvetlerine ait ekipman ve malzeme stoklarının kullanılması için alanlar oluşturuluyor."

Polonya, Litvanya ve Letonya'da askeri eğitim merkezleri ile poligonların yeniden yapılandırıldığını aktaran Hrenin, "binlerce NATO askerinin konuşlanabileceği kampların oluşturulduğunu" söyledi.

"Belarus sınırında 10 tabur konuşlanacak"

Hrenin, "Polonya'daki Amerikan füze savunma üssünün hazırlık duruma geçirilmesi, bölgedeki mevcut güç dengesini önemli ölçüde bozabilir. Üs, saldırı amaçlı Belarus'un tüm topraklarını ve Rusya'nın büyük bölümünü kapsayan füzelerle de donatılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'nın savaşa hazırlık yaptığını öne süren Hrenin, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'nın siyasi rotası, Varşova'nın savunma amaçlı olmayan savaşa hazırlık yaptığını gösteriyor. Polonya'da kara kuvvetlerine bağlı belirtildiği gibi bir değil, iki ek mekanize birliğinin hazırlığına başlandı. Ek birlikler, ülkenin doğusunda Bialystok kentinin yakınlarında konuşlanacak. Polonya bölgesel savunma birliklerinin yapısı da değişiyor. Belarus sınırında, 10 tabur konuşlanacak."

Batı'nın düzenlediği askeri tatbikat yoğunluğunun arttığına dikkati çeken Hrenin, "Yılın başından itibaren 40'tan fazla tatbikat düzenlendi. Bu tatbikatlara 100 bini aşkın kişi katıldı. Savaş için hazırlıklar sürüyor. Belarus ile Rusya da bu eylemlerde potansiyel düşman olarak gösteriliyor." diye konuştu.

"Batı'nın Ukrayna'ya desteği, çatışmaları uzatıyor"

Ukrayna'daki savaşın Batı tarafından kışkırtıldığını ifade eden Hrenin, bunun Belarus'un güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hrenin, şunları kaydetti:

"ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik desteği, çatışmaların uzamasına yol açıyor. Silahlı provokasyon olasılığı var. Bunlar, sınır olaylarına dönüşebilir. Batı'nın Ukrayna'ya sevk ettiği silahların karaborsada kontrolsüz satıldığını görüyoruz. Bu silahların, radikal düşünceye sahip vatandaşlarımızın ellerine geçmeyeceği garantisi yok."