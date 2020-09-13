- Belarus'taki hükümet karşıtı protestolarda 250'den fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika

- Belarus'taki hükümet karşıtı protestolarda 250'den fazla kişi gözaltına alındı

- Belarus'taki hükümet karşıtı protestolarda 250'den fazla kişi gözaltına alındı Belarus'taki hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar polis tarafından 250'den fazla kişi gözaltına alındı.

- Belarus'taki hükümet karşıtı protestolarda 250'den fazla kişi gözaltına alındı

MİNSK - Belarus'taki hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar polis tarafından 250'den fazla kişi gözaltına alındı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar bugün de devam etti. Ülkenin birçok bölgesinde 10 bine yakın kişi yeniden sokaklara indi. Başkent Minsk'te toplanan göstericiler Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun konutuna ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek istedi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, ana caddelere çıkan yollar kapatılırken, önemli noktalar ise dikenli teller ile koruma altına alındı. Güvenlik güçlerinin, çok sayıda gözaltı minibüsünü sokaklarda hazır beklettiği görülürken, vatandaşlara çanta ve kimlik kontrolü yapıldı. Ana yollara çıkmaya çalışan gruplara polis tarafından müdahale edilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gösterilere katılan 250'den fazla protestocunun gözaltına alındığı aktarıldı. Bakanlık, dün yapılan gösterilerde ise 99'u başkentte olmak üzere toplam 114 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Öte yandan Belarus'ta dün çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi muhalefetin önemli isimlerinde Maria Kolesnikova'ya destek yürüyüşü düzenlemişti. Kolesnikova'ya yakın isimleri muhalif liderin Ukrayna'dan Belarus'a iade edildiğini ve başkentte gözaltında tutulduğunu açıklamıştı.

- Belarus'taki hükümet karşıtı protestolarda 250'den fazla kişi gözaltına alındı

Hükümet, Belarus, Minsk, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 18:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Belarus'taki hükümet karşıtı protestolarda 250'den fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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