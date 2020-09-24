Son dakika haberleri | Belarus'taki protestolarda 364 kişi gözaltına alındı - MİNSK - Son Dakika

Son dakika haberleri | Belarus'taki protestolarda 364 kişi gözaltına alındı - MİNSK

Son dakika haberine göre Gösterilerden detaylar Güvenlik önlemi detayları MİNSK (AA) – Belarus'ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yemin ederek görevine başlamasını protesto etmek için ülke genelinde dün yapılan izinsiz gösterilerde 364 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gösterilerden detaylar

Güvenlik önlemi detayları MİNSK (AA) – Belarus'ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yemin ederek görevine başlamasını protesto etmek için ülke genelinde dün yapılan izinsiz gösterilerde 364 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova yaptığı açıklamada, dün akşam ülke genelinde 59 bölgede gerçekleştirilen izinsiz gösterilere 5 bine yakın protestocunun katıldığını belirtti.

Protestoların agresif hale geldiğini ve göstericilerin güvenlik güçleriyle açıkça çatışmaya girdiğini söyleyen Çemodanova, polise fiziki olarak zarar vermek için taş ve diğer sert maddeler atıldığını ifade etti.

Polis ile çatışmalara genç grupların giriştiğine dikkati çeken Çemodanova, güvenlik güçlerinden yaralananların olduğunu bildirdi.

Başkent Minsk'teki gösterilerde protestocuların küçük gruplar halinde yollara çıkarak, bazılarının da otomobili ile trafik akışını engellediğini aktaran Çemodanova, yasal ihlalleri engellemek için polisin özel araç ve ekipman kullandığını söyledi.

Vitebsk şehrinde ise sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden organize olarak protestocuların polise karşı koyduğunu belirten Çemodanova, kimliği belirlenmeyen kişilerin bir kavşağa sivri uçlu metaller saçtığını aktardı.

Güvenlik güçlerinin düzeni ve güvenliği sağlamak için gereken önlemleri aldığını kaydeden Çemodanova, "Dün yapılan izinsiz gösterilerde yasaları ihlal eden 364 kişi gözaltına alındı. Bunların 252'si Minsk'te bulunuyor. Mahkemeye çıkıncaya kadar 320 kişi gözaltında kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dün yemin ederek görevine başlamıştı.

Son dakika haberleri | Belarus'taki protestolarda 364 kişi gözaltına alındı - MİNSK

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Belarus'taki protestolarda 364 kişi gözaltına alındı - MİNSK - Son Dakika

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