Son dakika haberi: Belarus, Wagner mensubu paralı askerleri iade etti

BELARUS yönetiminin, geçen haftalarda başkent Minsk yakınlarında provokasyon faaliyetine hazırlandıkları iddiasıyla gözaltına aldığı Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı askerden 32'sini, Rusya'ya iade ettiği bildirildi.

Rusya Federasyonu Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kendilerinin talebi üzerine Belarus yönetiminin Wagner şirketine bağlı 33 paralı askerden 32'sini, Rusya'ya iade ettiği bildirildi. Açıklamada, bir paralı askerin Belarus vatandaşlığına sahip olması nedeniyle, Belarus'ta kaldığı dile getirildi.

NELER OLMUŞTU?

Belarus güvenlik güçleri, 29 Temmuz'da, başkent Minsk yakınlarındaki bir sanatoryumda, Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup 33 paralı askeri gözaltına almış ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Belarus'ta 150 kadar paralı askerin bulunduğunu ve bunların, ülkede karışıklık çıkarmak istediklerini söylemişti. Bunun sonucunda, iki ülke arasında bu zamana kadarki en büyük siyasi kriz yaşanmıştı. Rusya, paralı askerlerin Belarus üzerinden başka ülkelere gittiğini savunuyordu.

Ukrayna yönetimi de yakalanan paralı askerlerden bazılarının Ukrayna vatandaşı olduğunu ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara girdiklerini söyleyerek, Wagner askerlerinin bazılarının Ukrayna'ya teslim edilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, geçen pazar günü Wagner'e bağlı paralı askerlerin teslim edilmesi konusunda Rusya'yla anlaşmaya vardıklarını belirtmişti.