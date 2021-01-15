Son dakika haberi! Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü

Belçika'da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan 82 yaşındaki bir kişinin, aşıdan 5 gün sonra yaşamını yitirdiği açıklandı.

Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı olan 82 yaşındaki bir kişinin, aşı işleminden 5 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. FAMHP'dan yapılan açıklamada, "14 Ocak 2021'de FAMHP'ye 82 yaşındaki bir kişinin aşı işleminden 5 gün sonra öldüğü bildirildi. Aşılama ile bireyin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için incelemeler sürmektedir" denildi.

NORVEÇ'TEN AŞI İÇİN RİSK UYARISI

Öte yandan, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın BioNTech ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden risk uyarısı geldi. Açıklamada, aşının hastalığı olan 80 yaş üstündekiler için riskli olduğu belirtildi.