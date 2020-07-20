Son dakika haberi... Belçika'da Cezayir asıllı gencin gözaltına alındıktan sonra ölümü tepkiye yol açtı - Son Dakika

Son dakika haberi... Belçika'da Cezayir asıllı gencin gözaltına alındıktan sonra ölümü tepkiye yol açtı

Son dakika güncel haberi... Belçika'nın Anvers kentinde Cezayir asıllı bir kişinin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede tepkiye neden oldu.

Belçika'nın Anvers kentinde Cezayir asıllı bir kişinin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede tepkiye neden oldu.

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Yerel basındaki haberlere göre, adının Akram olduğu açıklanan 29 yaşındaki kişinin gözaltına alınırken yerde yüz üstü yattığı sırada bir polisin sırtına diziyle bastırmasını gösteren video sosyal medyada yayıldı.

Anvers polisi, gözaltına alınan kişinin saldırgan tavırlar sergilediğini, bu nedenle gözaltına alındığını ve gözaltına alındıktan sonra sağlık durumu ciddi olduğu için hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Polis, Akram adlı kişinin hastanede hayatını kaybettiğini, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD'de George Floyd adlı siyahinin bir polis memurunun diziyle boynuna bastırmasının ardından hayatını kaybetmesini hatırlatan olay Belçika'da tepki çekti.

Sosyal medyada yayılan video sonrasında "Akram için adalet" ve "Anvers'te cinayet" etiketleriyle çok sayıda mesaj paylaşıldı. Aynı zamanda, "adaletin yerini bulması için" imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya kısa sürede binlerce kişi imza vererek katıldı.

Yerel basının Akram'ın çevresine ve polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Cezayir asıllı gencin uzun süredir dengesiz tavırlar gösterdiği ve uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

George Floyd'un ABD polisinin gözaltındaki muamelesinden sonra hayatını kaybetmesi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Belçika'da da tepki çekmiş, ırkçılığa ve polis şiddetine karşı dayanışma amacıyla protestolar düzenlenmişti.

Belçika'nın sömürgeci kralı olarak bilinen 2. Leopold'un 19. yüzyılda bugünkü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde milyonlarca Afrikalının ölümüne neden olan uygulamaları nedeniyle eski Belçika kralının bazı kentlerdeki heykelleri protestolarda hedef alınmış, Anvers'teki heykel yerinden kaldırılmıştı.

Cezayir, Belçika, Anvers, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Belçika'da Cezayir asıllı gencin gözaltına alındıktan sonra ölümü tepkiye yol açtı - Son Dakika
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