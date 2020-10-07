Son dakika haberi | Belçika'da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Belçika'da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılıyor

07.10.2020 14:45
Son dakika haberi | Belçika'da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılıyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının özellikle başkent Brüksel'de artması üzerine salgınla mücadele tedbirlerini sıkılaştırma kararı alındı.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının özellikle başkent Brüksel'de artması üzerine salgınla mücadele tedbirlerini sıkılaştırma kararı alındı.

Brüksel bölgesinin yerel hükümeti, yarından itibaren barların en az bir ay boyunca kapatılacağını açıkladı.

Kapatılacak yerler arasında alkol servisi yapılmasa bile spor kulüplerinin kafeleri ve kafeteryaları ile parti ve etkinlik düzenlenen salonlar da bulunuyor. Bunların dışında kamuya açık alanlarda alkollü içki içilmesi de yasak kapsamına alındı.

Amatör spor etkinlikleri ve müsabakalara da izleyici alınmayacağı duyuruldu. Profesyonel spor etkinliklerine ise sınırlı sayıda izleyici kabul edilebilecek.

Okulların durumunda şimdilik bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Ancak Brüksel bölgesi yönetimi yarın eğitim yetkilileriyle okulların durumu konusunda bir toplantı yapacak.

Brüksel Bölge Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort, kararların, başkentte her 7 testten birinin pozitif çıkması üzerine alındığını söyledi.

Belçika Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise Brüksel'in, Madrid ve Paris'ten sonra Avrupa başkentleri arasında virüsün en fazla yayıldığı şehir olduğunu bildirdi.

Belçika hükümeti de ülke geneli için aldığı kararda, vatandaşların aile bireyleri dışında sosyal mesafe ve maske kuralı olmadan görüşebileceği kişi sayısını 10'dan 3'e düşürdü. Ayrıca, özel görüşmelerde bulunabilecek kişi sayısının aile bireyleri dahil en fazla 4 kişi olabileceği açıklandı.

Ülke genelindeki kafe ve barların da en geç 23.00'te kapatılması, bu tür yerlerde en fazla 4 kişinin oturması kararı alındı. Kararın restoranları kapsamayacağı, evden çalışma uygulamasının teşvik edileceği belirtildi.

Haftalık vakaların günlük ortalamasının duyurulduğu Belçika'da ortalama sayı 2 bin 466. Ülkede bugüne kadar toplam vaka sayısı 134 bin 291, ölü sayısı ise 10 bin 92 oldu. Hastanelerde tedavi gören Kovid-19'lu hasta sayısı da 952'ye çıktı.

Başkent, Brüksel, Belçika, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Belçika'da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılıyor - Son Dakika

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