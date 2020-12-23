Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı - Son Dakika

Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı

23.12.2020 10:58

Son dakika haberi: Havalimanına gelen yolcular İşlemlerini yaptırmak için sırada bekleyen yolcular Belçika İngiltere ile sınırlarını açtıBRÜKSEL - Belçika, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının...

Havalimanına gelen yolcular

İşlemlerini yaptırmak için sırada bekleyen yolcular Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı

BRÜKSEL - Belçika, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının ardından, Brüksel'den Londra'ya olan uçuşları yeniden başlattı.

Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı
Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı
Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı
Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı

İngiltere, Belçika, Brüksel, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Can Dündar, siyasi ve askeri casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı
"Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?" araştırmasında dikkat çeken sonuç: İş toplantıları ve aile yemekleri         
10:50
Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı         
10:11
Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü         
09:55
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü         
09:41
Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü         
09:21
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu         
07:36
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 11:09:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei