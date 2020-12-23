Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı - Son Dakika

Havalimanına gelen yolcular

İşlemlerini yaptırmak için sırada bekleyen yolcular Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı

BRÜKSEL - Belçika, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının ardından, Brüksel'den Londra'ya olan uçuşları yeniden başlattı.