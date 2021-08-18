Son dakika haberi... Belçika'nın başkenti Brüksel'de Taliban karşıtı protesto düzenlendi - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup, Taliban'ı protesto etmek ve sivillerin durumuna dikkati çekmek için toplandı.

Afganistan bayrakları taşıyan yaklaşık 300 kişi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önündeki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.

Tamamına yakını Afgan olan grup, "Afganistan'ı kurtarın", "Afganları öldürmeyin", "Afgan kadınları kapıların arkasında kilitlemeyin", " Pakistan'a yaptırım" yazan dövizler taşıdı, Taliban karşıtı sloganlar attı.

Özellikle kadın ve kız çocuklarının durumuna dikkati çekmek için posterler de taşıyan grup, Taliban'ın ülkeye hakim olma sürecine dair son günlerde basına yansıyan trajik anların fotoğraflarını gösterdi.

Grup, AB'yi Afgan halkına destek olmaya çağırdı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.