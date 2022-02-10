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Son dakika haberi! 'Bele sarılı esrar' davasında 2 sanığa 14 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Son dakika haberi! 'Bele sarılı esrar' davasında 2 sanığa 14 yıl 9 ay hapis

10.02.2022 17:29
Son dakika haberi! 'Bele sarılı esrar' davasında 2 sanığa 14 yıl 9 ay hapis

Son dakika gelişmesine göre BOLU'da, 2017 yılında beline sardığı 3 kilo esrarla yakalanınca tutuklanan Nimetullah Kabar 6 yıl 6 ay 22 gün, uyuşturucuyu verdiği belirtilen tutuklu Hasan Gürol ise 8 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

BOLU'da, 2017 yılında beline sardığı 3 kilo esrarla yakalanınca tutuklanan Nimetullah Kabar 6 yıl 6 ay 22 gün, uyuşturucuyu verdiği belirtilen tutuklu Hasan Gürol ise 8 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

TEM yolunda, Aralık 2017'de, uygulama yapan Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpek, yolculardan Nimetullah Kabar'ın yanına geldiğinde tepki verdi. Kabar'ın beline sardığı 3 kilo esrar ele geçirildi. Kabar ve bağlantısı tespit edilen Hasan Gürol, D.Ö., M.Ö. ve Ş.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hasan Gürol ve Nimetullah Kabar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

KÖPEK KOKU ALMASIN, DİYE ÜZERİNE KAHVE DÖKMÜŞLERBolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlamasıyla yargılanan 5 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar suçlamaları reddedip, birbirlerini suçladı. Duruşmada tutuklu sanık Nimetullah Kabar, kendisine, bu işi Hasan Gürol'un yaptırdığını öne sürerek, "O tarihte paraya ihtiyacım vardı. Hasan ile M.Ö., bana İstanbul'a gidecek mal olduğunu belirterek, topraktan çuval içerisinde bir madde çıkarıp ambalajladıktan sonra belime sardılar. Kokmasın, diye de ambalajların üzerine kahve döktüler. Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bolu'da polisin yaptığı uygulamada yakalandım. Benim uyuşturucuyla alakam yok" diye konuştu.Hasan Gürol ise suçsuz olduğunu savunarak, "Bana iftira atılıyor. Bu olayla alakam yok. Nimetullah Kabar'ı da tanımam. 3 kilo toz esrarı da onun üzerine ben sarmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan D.Ö., M.Ö. ve Ş.G.'nin beraatlerine; Nimetullah Kabar'ın 6 yıl 6 ay 22 gün ve Hasan Gürol'un ise 8 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Son dakika haberi! 'Bele sarılı esrar' davasında 2 sanığa 14 yıl 9 ay hapis
Son dakika haberi! 'Bele sarılı esrar' davasında 2 sanığa 14 yıl 9 ay hapis
Son dakika haberi! 'Bele sarılı esrar' davasında 2 sanığa 14 yıl 9 ay hapis
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TEM Otoyolu, Köpek, Esrar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Bele sarılı esrar' davasında 2 sanığa 14 yıl 9 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 'Bele sarılı esrar' davasında 2 sanığa 14 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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