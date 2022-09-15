Son dakika haberi | Belediye başkan yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi | Belediye başkan yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı (2)

15.09.2022 18:49
Son dakika haberi | Belediye başkan yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı (2)

Son dakika haberine göre BAŞKAN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA: SAĞLIK DURUMU GAYET İYİAntalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın'ın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

BAŞKAN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA: SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın'ın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Başkan Öztürk, "Bugün başkan yardımcım Sayın Hasan Aydın talihsiz bir silahlı saldırıya uğradı. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Vücuduna 6 kurşun girip çıktı. Ama çok şükür ki ameliyatlık bir durumu dahi yok. Şu an acil servisten yukarıdaki odasına alınıyor. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah faili en kısa zamanda yakalanacak" dedi.


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Son dakika haberi | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI Son dakika haberi | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI Belediye başkan yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı Belediye başkan yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı
Kaynak: DHA

Halil Öztürk, Hasan Aydın, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Belediye başkan yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı (2) - Son Dakika

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