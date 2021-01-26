Son dakika haberi: Belediye Başkanı Demirbaş, engelli şair Minnet'i ağırladı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, üçüncü şiir kitabını çıkaran ve dördüncüsü için hazırlanan işitme ve bedensel engelli 24 yaşındaki Yusuf Minnet ve ailesini makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan Demirbaş, Minnet'in kendisi için yazdığı şiirden dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Tek parmağıyla dizüstü bilgisayardan "Yüreğimden Şiirler", "Merhaba Gönül Dostlarım" ve "Bir Bozkurdun Sesi'" adlı şiir kitaplarını yazan Minnet'in tüm şiirlerini okuduğunu ve yapılan tüm imza günlerine da katıldığını belirten Başkan Demirbaş, "Yusuf Minnet kardeşimiz her türlü olumsuzluklara rağmen hayata sımsıkı tutunmasını bildiği gibi yazdığı eserlerle de insanlara mesajlar veriyor. Bugün burada halkın hizmet binasında Yusuf kardeşimizi ağırlamak, onunla sohbet etmek beni onurlandırdı. Burası tüm ilçe halkının, özellikle de sizin, her zaman beklerim. İnşallah burada toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek ilçemiz için istişareler yapacağız." diye konuştu.

Engelli Yaşam Merkezi projesini yakın bir zamanda hayata geçireceklerini kaydeden Demirbaş, "Yer arayışlarına başladık. Yusuf kardeşim gibi birçok kardeşimiz orada hem güzel zaman geçirecek, hem de becerilerini geliştirerek tüm engelleri ortadan kaldıracak." dedi.

Minnet de Başkan Demirbaş'ın yanında olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "En başından beridir destekleriniz hep üzerimizde oldu. Allah sizden razı olsun. Allah güç kuvvet versin." ifadesini kullandı.

Daha sonra Demirbaş, Yusuf Minnet'e üzerinde Türk bayrağı bulunan plaket verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.