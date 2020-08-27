Son dakika haberi! Belediye Başkanı Öztürk'ten koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, belediye hoparlöründen ilçe halkına maske takılması, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Öztürk, anonsun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise devletin yaptığı uyarılara bağlı olarak kendilerinin de vatandaşları uyardıklarını ve bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Öztürk, "Perşembe pazarında yoğunluğun çok fazla olduğu bir günde farkındalık oluşturma adına çok değerli hemşerilerimize uyarılarda bulunduk. Hem bizim hem de devletimizin yaptığı uyarılar sonucu koronavirüsle mücadelemizin en kısa sürede sonuçlanacağına umut ve arzu ediyoruz." dedi.