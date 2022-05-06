Son dakika haberi: BELEDİYE ÇALIŞANI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde belediye çalışanı Erkan Minaz, motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye garajında görevli Erkan Minaz, iş yeri önüne geldiğinde motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından 4 kurşunla vurulan Minaz yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Erkan Minaz, adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Saldırıda yaralanan Erkan Minaz, önceki dönem Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın şoförlüğünü yaptığı dönemde silahlı saldırıda yaralanmıştı. Minaz, 5 Ekim 2017'de evine giderken uğradığı silahlı saldırıda kollarından vurulmuştu. Polis, 2 saldırı arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.