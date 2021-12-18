Üye Girişi
Son dakika haberi | Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

18.12.2021 14:56
Son dakika haberi | Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle "itfaiye aracı", "itfaiye olayı", "itfaiye raporu" ve "itfaiye olay raporu" tanımları oluşturuldu.

Düzenleme ile belediye itfaiye teşkilatında ihtiyaca göre birimler oluşturulabilecek. Birimlerin kurulmasında, beldenin nüfu su, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile gelişme potansiyeli dikkate alınacak.

Nüfusu 50 binden fazla olan yerleşim yerlerinde kentsel arama ve kurtarma birimi oluşturulacak. Birimler, büyükşehir olan illerde şube müdürlüğü, diğer il ve ilçelerde ise amirlikler şeklinde teşkilatlanacak.

Nüfusu 50 bin-100 bin olan yerleşim yerlerinde hafif, 100 bin-300 bin olan yerleşim yerlerinde orta, 300 bin üzeri yerleşim yerlerinde ise ağır arama ve kurtarma ekibi oluşturulacak. Nüfusu 3 milyonu aşan yerleşim yerlerinde, her 3 milyon için bir ağır arama kurtarma ekibi kurulacak.

Afet ve acil durumlara yönelik diğer hizmetler için su üstü ve su altı ile köpekli arama ve kurtarma ekipleri oluşturulabilecek. Oluşturulacak birimler ve standartlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınacak.

İtfaiye teşkilatının afet ve acil durumlar ile ilgili görevleri, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülecek.

İtfaiye teşkilatının görevleri güncellendi

Ayrıca, itfaiye teşkilatının görevlerinde günün koşulları ve değişen mevzuata uyum sağlamak üzere güncellemeler yapıldı.

Değişiklikle itfaiye personelinin çalışma saatleri ve çalışma düzeni güncellenirken, itfaiye amirleri ve itfaiye personelinin görev tanımları yeniden belirlendi. Ayrıca, itfaiye eri alımı sınav giriş belgelerine belediyenin internet adresinden erişim sağlanarak, verilmesine olanak sağlandı.

İki yıl "itfaiye amiri" kadrosunda görev yapanlar, itfaiye şube müdürlüğü görevde yükselme sınavına başvurabilirken, bazı belediyelerde uzun süredir görevde yükselme sınavı açılmadığı göz önünde bulundurularak, 6 yıl "itfaiye çavuşu" kadrosunda görev yapanların da başvuru yapmalarına imkan tanındı. Bu kapsamda itfaiye amiri kadrosuna başvuru koşullarına yönelik düzenleme yapıldı.

İtfaiye personeline yönelik yazılı olarak gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü olarak değiştirildi, görevde yükselme sınavının her yıl açılmasına imkan sağlandı. Görevde yükselme yazılı sınavının Bakanlık koordinesinde gerçekleştirilmesi ve yazılı sınav ve sözlü sınav ile başarı esasları da düzenlendi. Buna göre, 3 kişiden oluşan sınav kurulu 5 kişiye çıkarılarak, görevleri ve çalışma esasları belirlendi.

Yönetmelikle ayrıca itfaiye personeline verilecek "temel itfaiyecilik", "hizmet içi", "yönetici personel" eğitimleri ile itfaiye teşkilatı tarafından kişi ve kuruluşlara verilecek eğitim esasları da yeniden düzenlendi.

İtfaiye personeline yönelik fiziksel dayanıklılık programları esasları ile belediye tarafından verilen spor kıyafetlerinin iki yılda bir verilmesine olanak sağlandı.

İtfaiye personelinin kullanacağı giyim eşyalarına başörtüsü eklenerek, giyim eşyalarının cins ve şekilleri güncellendi. Ayrıca, söz konusu eşyaların renk ve şekilleri de yönetmelik ekinde belirtildi.

İtfaiye personelinin yangın, arama-kurtarma, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyolojik ve benzeri tehdit ve tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafetlerinin Türk Standartları (TS), Avrupa Standartları (EN) veya uluslararası standartlara uygun olarak temin edilmesi de yönetmelikle düzenlendi.

Yönetmelikle ayrıca meslekten çıkarma disiplin cezası da yürürlükten kaldırıldı, itfaiye teşkilatının araç standartları, itfaiye personeli ve emekli itfaiye personeline kimlik belgesi verilmesi ile kimlik belgesinin şekli yeniden belirlendi.

İtfaiye raporlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların da yeniden düzenlendiği yönetmelikle itfaiye personeline rızaları dışında itfaiye hizmetleri haricinde görev verilmemesi sağlandı.

İtfaiye teşkilatları tarafından Baca Temizlik Hizmetleri Yönergesi hazırlanması hususunda da düzenleme yapıldı.

Arama Kurtarma, İtfaiye, Yangın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:57 En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor
14:42 Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin logosunu Türkiye'yle paylaştı
14:39 Şili halkı diktatör Pinochet'in eşinin ölümünü sokaklarda kutladı
14:29 Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı
14:27 Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı
14:26 TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün
14:23 Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var!
14:13 Türkiye'ye gelen Rus oyuncu Katerina Barçukova'dan 6 aydır haber alınamıyor
14:13 Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor
14:06 9 yıllık evlilerdi! Gece yarısı tartıştığı eşini av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü
En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor         
14:58
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk         
16:37
Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 15:04:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement