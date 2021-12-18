Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle "itfaiye aracı", "itfaiye olayı", "itfaiye raporu" ve "itfaiye olay raporu" tanımları oluşturuldu.

Düzenleme ile belediye itfaiye teşkilatında ihtiyaca göre birimler oluşturulabilecek. Birimlerin kurulmasında, beldenin nüfu su, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile gelişme potansiyeli dikkate alınacak.

Nüfusu 50 binden fazla olan yerleşim yerlerinde kentsel arama ve kurtarma birimi oluşturulacak. Birimler, büyükşehir olan illerde şube müdürlüğü, diğer il ve ilçelerde ise amirlikler şeklinde teşkilatlanacak.

Nüfusu 50 bin-100 bin olan yerleşim yerlerinde hafif, 100 bin-300 bin olan yerleşim yerlerinde orta, 300 bin üzeri yerleşim yerlerinde ise ağır arama ve kurtarma ekibi oluşturulacak. Nüfusu 3 milyonu aşan yerleşim yerlerinde, her 3 milyon için bir ağır arama kurtarma ekibi kurulacak.

Afet ve acil durumlara yönelik diğer hizmetler için su üstü ve su altı ile köpekli arama ve kurtarma ekipleri oluşturulabilecek. Oluşturulacak birimler ve standartlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınacak.

İtfaiye teşkilatının afet ve acil durumlar ile ilgili görevleri, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülecek.

İtfaiye teşkilatının görevleri güncellendi

Ayrıca, itfaiye teşkilatının görevlerinde günün koşulları ve değişen mevzuata uyum sağlamak üzere güncellemeler yapıldı.

Değişiklikle itfaiye personelinin çalışma saatleri ve çalışma düzeni güncellenirken, itfaiye amirleri ve itfaiye personelinin görev tanımları yeniden belirlendi. Ayrıca, itfaiye eri alımı sınav giriş belgelerine belediyenin internet adresinden erişim sağlanarak, verilmesine olanak sağlandı.

İki yıl "itfaiye amiri" kadrosunda görev yapanlar, itfaiye şube müdürlüğü görevde yükselme sınavına başvurabilirken, bazı belediyelerde uzun süredir görevde yükselme sınavı açılmadığı göz önünde bulundurularak, 6 yıl "itfaiye çavuşu" kadrosunda görev yapanların da başvuru yapmalarına imkan tanındı. Bu kapsamda itfaiye amiri kadrosuna başvuru koşullarına yönelik düzenleme yapıldı.

İtfaiye personeline yönelik yazılı olarak gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü olarak değiştirildi, görevde yükselme sınavının her yıl açılmasına imkan sağlandı. Görevde yükselme yazılı sınavının Bakanlık koordinesinde gerçekleştirilmesi ve yazılı sınav ve sözlü sınav ile başarı esasları da düzenlendi. Buna göre, 3 kişiden oluşan sınav kurulu 5 kişiye çıkarılarak, görevleri ve çalışma esasları belirlendi.

Yönetmelikle ayrıca itfaiye personeline verilecek "temel itfaiyecilik", "hizmet içi", "yönetici personel" eğitimleri ile itfaiye teşkilatı tarafından kişi ve kuruluşlara verilecek eğitim esasları da yeniden düzenlendi.

İtfaiye personeline yönelik fiziksel dayanıklılık programları esasları ile belediye tarafından verilen spor kıyafetlerinin iki yılda bir verilmesine olanak sağlandı.

İtfaiye personelinin kullanacağı giyim eşyalarına başörtüsü eklenerek, giyim eşyalarının cins ve şekilleri güncellendi. Ayrıca, söz konusu eşyaların renk ve şekilleri de yönetmelik ekinde belirtildi.

İtfaiye personelinin yangın, arama-kurtarma, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyolojik ve benzeri tehdit ve tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafetlerinin Türk Standartları (TS), Avrupa Standartları (EN) veya uluslararası standartlara uygun olarak temin edilmesi de yönetmelikle düzenlendi.

Yönetmelikle ayrıca meslekten çıkarma disiplin cezası da yürürlükten kaldırıldı, itfaiye teşkilatının araç standartları, itfaiye personeli ve emekli itfaiye personeline kimlik belgesi verilmesi ile kimlik belgesinin şekli yeniden belirlendi.

İtfaiye raporlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların da yeniden düzenlendiği yönetmelikle itfaiye personeline rızaları dışında itfaiye hizmetleri haricinde görev verilmemesi sağlandı.

İtfaiye teşkilatları tarafından Baca Temizlik Hizmetleri Yönergesi hazırlanması hususunda da düzenleme yapıldı.