Son dakika haberi... Belediyenin kiracısı olan esnafa yüzde 50 indirim - Son Dakika

Belediyenin kiracısı olan esnafa yüzde 50 indirim

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Encümeni, belediyenin taşınmazlarında kiracı olan esnaflara yönelik sevindirici bir karar daha aldı. Pandemide zarar gören esnaflar için yüzde 50 indirim kararı alındığını, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık açıkladı.

Başkan Işık, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit ile makamında bir araya geldi.

Başkan Işık, Kütahya Belediye Encümeninde belediyenin kiracılarına yönelik alınan kararı açıkladı. Başkan Işık, daha önce de, Kütahya Belediye Meclisinde Belediyenin kiracısı olduğu esnaflara yönelik 2021 yılı kira artışı yapılmamasına ilişkin kararın yanında, encümende alınan yüzde 50 indirim karar aldıklarını söyledi.

Başkan Işık, "Daha önce Kütahya Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince, Kütahya Belediyesinin taşınmazlarında kiracı olan hemşerilerimiz için, 2021 yılında kira artışı yapılmamasını karar bağlamıştık. Son dönemde esnafımızın içinde bulunduğu durum ve yeni çıkan genelge doğrultusunda, iş yeri kapanan, geliri pandemi sürecinde olumsuz etkilenen kiracılarımıza da, yüzde 50 oranında indirim kararını aldık. Üç ay süre ile bu durumdaki toplam 312 esnafımızdan kira bedellerinin yarısını tahsis edeceğiz. 17 esnafımızın tamamen kapalı olmalarından dolayı kiralarını almayacağız. 221 esnafımızın da, bu süreçten etkilenmemesi nedeniyle aynı şekilde kiraları devam edecek. 2021 yılında da bunlardan kira artışı almayacağız. Her iki yolla esnafımıza, belediyemizin 2021 yılı için yapmış olduğu bu katkının toplam bedeli, yaklaşık 3 Milyon TL civarında. Şehrimize ve şehrimizin güzel insanı olan tüm esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum, Rabbim hayırlı kazançlar versin. Tüm esnaflarımızın 2021 yılı canı gönülden kutluyorum" dedi.