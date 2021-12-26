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BELEDİYENİN 'SUVER' YASA TASARISI ÖNERİSİ BAKANLIĞA SUNULDU - Son Dakika

BELEDİYENİN 'SUVER' YASA TASARISI ÖNERİSİ BAKANLIĞA SUNULDU

26.12.2021 10:34

ORDU'da belediye tarafından küresel ısınma ve iklim değişikliklerine bağlı yaşanabilecek kuraklığa karşı hazırlanan, suyun verimli ve etkin kullanılması, israfının önlenmesi, çevrenin korunması, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasını kapsayan 15 maddelik 'Su Verimliliği' (SUVER)...

ORDU'da belediye tarafından küresel ısınma ve iklim değişikliklerine bağlı yaşanabilecek kuraklığa karşı hazırlanan, suyun verimli ve etkin kullanılması, israfının önlenmesi, çevrenin korunması, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasını kapsayan 15 maddelik 'Su Verimliliği' (SUVER) yasa tasarısı önerisi, meclise sunulmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Tasarı ile Türkiye, su konusunda kaynak zenginliği bakımından ideal ülkelerden biri olacak dedi

Ordu'da büyükşehir belediyesi tarafından 'Su Verimliliği' (SUVER) yasa tasarısı hazırlandı. 15 maddelik tasarıda; suyun verimli ve etkin kullanılmasının yanı sıra, israfının önlenmesi, iklim değişikliği sebebiyle oluşacak olumsuz etkilerin hafifletilmesi, çevrenin korunması, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yer verildi. Tasarı ayrıca, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde de üretim kalitesi ve niteliğinin düşüşüne yol açmadan su tüketiminin azaltılmasını hedefliyor. Tasarıya göre, konut ve binalarda, endüstriyel işletmelerde, taşıtlarda ve günlük yaşamda suyun tasarrufu ve verimli kullanılması için topyekun seferberlik başlatılacak. Tasarı, her bina ve endüstriyel kuruma 'su yöneticisi' belirleme ve sertifika alma zorunluluğu da getiriyor. Tasarı, meclise sunulmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunuldu.

UYGULANMAYA BAŞLADI

Öte yandan yasa tasarısında yer alan çalışmalar, Ordu'da uygulanmaya başladı. Büyükşehir belediyesi, yağmur sularının depolanarak kullanılması için kendi tesisine depolama sistemi kurdu. Yağmur suyu toplamak için tesisin yaklaşık 300 metrekare çatı alanı kullanıldı. Çatılardan toplanan suyun depolanması amacıyla tesisin bahçesine de 15 ton kapasiteli polietilen tank yerleştirildi. Uygulamayla, yağmur suyu iniş borularından inen yağmur suları zeminde birleştirilerek depoda toplanması ve filtreden geçirilmesi sağlandı. Hayata geçirilen çalışmalar sonrası hafta sonu yağan yağmur ile yaklaşık olarak 7 ton su depolandı. Depolanan sular tesise ait 250 metrekarelik yeşil alanın sulanmasında ve Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesine ait açık alanda bulunan tuvaletin rezervuarlarını beslemede kullanılarak gereksiz su tüketiminin önüne geçildi.

'DENEYİMLERİMİZDEN FAYDALANARAK HAZIRLADIK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yasa tasarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tasarının mecliste kabul edilmesi halinde Türkiye'nin önemli bir sorunun çözüleceğini belirten Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığım döneminde, Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı'nı çıkartmıştık. Örnek bir şekilde bunu yasalaştırmıştık. Aynı şekilde enerji verimliliği gibi Su Verimliliği Yasa Tasarısını hazırladık. Belki bu görev benim üzerime düşmüyordu ama deneyimlerimizden faydalanarak, bu tasarıyı hazırladık. İlgili bakanlığımıza da bu tasarıyı sunduk. Dolayısıyla inşallah o çalışma gerçekleşirse, ülkemiz önemli bir konuyu yasa olarak çözmüş olacak diye konuştu.

'SU YÖNETİMİ, HAVZA YAKLAŞIMIYLA ELE ALINMALI'

Türkiye'nin su konusunda kaynak zenginliği bakımından ideal ülkelerden biri olacağını kaydeden Güler, Su yönetimi bir bütün olarak havza yaklaşımıyla ele alınması lazım. Yer altı sularının bulunduğu akiferler var. Bakanlığım döneminde akiferlerle ilgili çok detaylı çalışmalar yapmıştık. Akan suların mutlaka denize ulaşmadan önce toprağı doyurması lazım ki yer altı sularını da yeterince kullanalım. Hatta bundan enerji elde etmek de mümkün. Bu depolanan suları birkaç kere kullanma imkanı da var. Bunu bir havza yaklaşımıyla çözdüğümüzde Türkiye, su konusunda kaynak zenginliği bakımından ideal ülkelerden biri olacak. Kullanmadığımız sürece sıkıntıya giren ülkelerden olabiliriz dedi.

BELEDİYENİN 'SUVER' YASA TASARISI ÖNERİSİ BAKANLIĞA SUNULDU
BELEDİYENİN 'SUVER' YASA TASARISI ÖNERİSİ BAKANLIĞA SUNULDU
BELEDİYENİN 'SUVER' YASA TASARISI ÖNERİSİ BAKANLIĞA SUNULDU
BELEDİYENİN 'SUVER' YASA TASARISI ÖNERİSİ BAKANLIĞA SUNULDU
BELEDİYENİN 'SUVER' YASA TASARISI ÖNERİSİ BAKANLIĞA SUNULDU

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Küresel Isınma, Yasa Tasarısı, Ordu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BELEDİYENİN 'SUVER' YASA TASARISI ÖNERİSİ BAKANLIĞA SUNULDU - Son Dakika
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