Son dakika haberi: Belek'te bakanlık tarafından işletilen plaj ve tesisler ilgi görüyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve özel bir şirket tarafından işletilen Belek Beach Park günübirlik halk plajı ve tesislerde yoğunluk yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beş yıldızlı ücretsiz halk plajları" serisi kapsamında düzenlenen plajda Kurban Bayramı'ndan itibaren hizmet vermeye başlandı.

Özel bir şirket tarafından işletilen tesislere ücretsiz giriş yapılıyor. Otoparkın da ücretsiz olduğu tesislerde şezlonglardan ise 5 lira karşılığında yararlanılıyor.

Yaklaşık 40 kişiyle hizmet verilen tesisde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyuluyor.

Tesislerde, restoran, otopark, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, duşlar ve tuvaletler ile birlikte mescit, çocuk odaları yer alıyor.