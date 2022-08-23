Son dakika haberi | Belgorod'daki askeri mühimmat deposunda son 1 haftada ikinci patlama - Son Dakika
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Son dakika haberi | Belgorod'daki askeri mühimmat deposunda son 1 haftada ikinci patlama

23.08.2022 23:50
Son dakika haberi | Belgorod'daki askeri mühimmat deposunda son 1 haftada ikinci patlama

Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentinde son bir hafta içinde ikinci kez askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentinde son bir hafta içinde ikinci kez askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentinde son bir hafta içinde ikinci kez askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov yaptığı açıklamada, söz konusu mühimmat deposunda sıcak havanın etkisi ile yangın çıktığını belirterek, "Sıcak havaların etkisiyle mercek etkisi nedenli Timonokov Köyü'ndeki depoda patlama meydana geldi" dedi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade eden Gladkov, köylülerin yakındaki bir sanatoryuma tahliye edildiğini bazı bölge sakinlerinin de tahliye araçlarıyla yakınların yanına sığındığını belirtti.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE RUS MÜHİMMATININ SOĞUK NEDENİYLE PATLAYIP PATLAMAYACAĞINI ÖĞRENECEĞİZ"

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, Belgorod'da yaşanan patlamalar tiye alınarak, "Birkaç ay içinde Rus mühimmatının soğuk nedeniyle patlayıp patlamayacağını öğreneceğiz. Rusya'daki ani patlamaların beş ana nedeni, kış, ilkbahar, yaz, sonbahar ve sigara" denildi.

Geçtiğimiz günlerde yine Belgorod'da Ukrayna'dan 15 kilometre uzaklıktaki Timonovo ve Soloti köylerinde yaşayanlar, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle tahliye edilmişti. Söz konusu patlamaların aynı mühimmat deposunda meydana gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı.

Vali Gladkov, geçtiğimiz aylarda Belgorod ve çevresinde meydana gelen bir dizi patlamadan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Belgorod'daki askeri mühimmat deposunda son 1 haftada ikinci patlama - Son Dakika

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