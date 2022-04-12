Son dakika haberi: BELİNDE SİLAHLA VURULAN AYININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, bel kısmından silahla vurularak yaralanan ve Doğa Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Van'a getirilen yaralı ayının, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisi devam ediyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bir hafta önce Hakkari'den getirilen yaralı ayının edavisinin uzun süre devam edeceğini söyledi.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaralı bir ayının olduğu ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Bel kısmından silahla vurulduğu tespit eden ekipler, önce yaralı ayıyı temiz ve güvenilir bir yere taşıdı. Daha sonra burada ilk muayenesi yapılan ayı, gerekli tetkik ve tedavileri yapılmak üzere Van Doğa Koruma İl Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler tarafından bir hafta önce Van'a getirilen yaralı ayı, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merzezi'nde tedaviye alındı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, YYÜ Rehabilitasyon merkezi olarak Van Gölü Havzasından gelen bütün hayvanları koruma altını alınıp, tedavileri için çözüm ürettiklerini belirtti.

'FELÇ TEDAVİSİ YAPILACAK'

Prof. Dr. Aslan,Son olarak Hakkari'den bize yaralı bir ayı getirildi. İlk getirildiğinde ayıda hem kıştan çıkmasına bağlı olarak zayıflık, hem de ateşli silahla yaralanmaya bağlı olarak durumu kötüydü. Bu yaralarma bir kurşunun belinin kırmasına bağlı olarak, arka tarafta parapilaji şekillenmiş. Biz bu genel durumunu düzeltmek için çalışmalarımıza başladık ve bir haftadır tedavisi devam ediyor. Genel durumu stabil hale geldi. Ama felç tedavisi için uzun süre gerekir . Beslenmesine bağlı olarak da tedbir almamız gerekiyor. Bunun için hem barınak, hem yem alanı ve hem de gezi alanı oluşturmamız gerekiyor. Kuşlarda tedavi imkanımız var, yalnız etcil hayvanlarda böyle bir imkanımız yok.dedi.

KIŞIN YİYECEK BULAMAYAN HAYVANLAR, YERLEŞİM YERLERİNE GELDİ'

Hayvanlar için geniş bir alana ihtiyaç olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aslan,Bu şu ana kadar yaralı olarak gelen üçüncü ayımız. Bu da yoğun bir hasta popülasyonu demek. Yoğun bir kışı atlattık. Bu kış mevsimine bağlı olarak hayvanlar yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine doğru geldi. İnsanlarla karşılaşmaları fazla oldu. Şimdi de insanlar ot toplamak için doğaya akın edecek. Yaban hayvanı gördükleri zaman, arkalarından koşmadıkları ve taciz etmedikleri sürece herhangi bir zarar görmeyeceklerdir. Her gördüğü hayvanı zararlı gibi görüp, ateş etmesi ve kovalaması kendileri için de tehlikeli olacaktır. Vatandaşlar yaralı bir hayvanı gördüğü zaman Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne, valiliğe ve bize haber versinler. diye konuştu.(DHA)