Bellona Kayseri Basketbol takımı, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, oynadığı 10 maçta 2 kez kazanırken 8 kez mağlup oldu. Son olarak Ankara'da BOTAŞ'a yenilen sarı kırmızılıların deplasman karnesi kötü.

Bu sezon deplasmanda 4 müsabakaya çıkan Bellona Kayseri Basketbol takımı, bu maçların tamamını kaybetti. Sahasında oynadığı 6 maçın 2'sini kazanıp 4'ünü kaybeden Bellona Kayseri Basketbol takımı 10 maçta 760 sayı üretirken potasında 790 sayı gördü. Sarı Kırmızılılar, sahasında oynadığı 6 maçta 473 sayı üretip 447 sayı yerken, deplasmanda ise 287 sayı bulurken 343 sayı gördü.

Bellona Kayseri Basketbol takımının bu sezon oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Bellona Kayseri- İzmit Bel.spor 68-69

Hatay B.B.spor-Bellona Kayseri 90-88

Bellona Kayseri- Galatasaray 74-79

Adana Basketbol-Bellona Kayseri 83-70

Bellona Kayseri-Nesibe Aydın 62-70

Fenerbahçe-Bellona Kayseri 91-69

Bellona Kayseri-OGM Ormanspor 80-79

Bellona Kayseri- Mersin Yenişehir 82-96

Bellona Kayseri- Canik Bel.spor 107-54

Botaş-Bellona Kayseri 79-60

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)