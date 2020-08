Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünün, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlanmasının ardından Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde 'Ben Binbaşı Ali Faik Bey Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Sergi'nin açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Cem Edip Avcı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Şehit Binbaşı Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe katıldı. Sergi öncesinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Şehit Binbaşı Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vatanı vatan yapan, milleti millet yapan, bayrağı bayrak yapan bu coğrafyada binlerce yıldır varız. Ama bir kez daha burayı vatan yapan, bir kez daha bu topraklara şanlı bayrağımıza varlığını hissettiren Çanakkale Savaşları'nı anlamadan, ulusal bütünlüğümüzü, toplumsal varlığımızı anlamamız, algılamamız mümkün değil. Dünyada her zaman bir itiş kakış var. Elbette barışı arzu ediyoruz ama vatanımızı da kimseye vermeyeceğimizi anlatmanın ruhunun yaşandığı bu mekanları korumak, yaşamak ve en önemlisi burayı gençlerimize hissettirmek durumundayız dedi.'ÇANAKKALE BİZİ BİR ARADA TUTACAK DEĞERİMİZDİR'Bakan Yardımcısı Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdüKültür ve Turizm Bakanlığımız ve elbette Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu bölgeye verilen kıymet, bu bölgede yapılan yatırımlar, bu bölgenin gelişmesinde, tanınmasında, tanıtılmasında ortaya koyulan gayret çok kıymetli. Bundan sonra burada ve vatanın dört bir tarafında sergilerle bütün evlatlarımıza burayı tanıtmamız lazım. Dünyanın öyle bir coğrafyasındayız ki çevremizde bize pozisyon alan, pusu kuran tehditlerle karşı karşıyayız. İşte güney sınırlarımıza yaşadığımız sıkıntılar. Her zaman uyanık, Çanakkale Ruhu'nu içimizde yaşamayı vazife edinmemiz gereken bir coğrafyanın içerisindeyiz. İşte Çanakkale bizi her zaman bir arada tutacak en önemli tarihi değerimizdir diye konuştu.

Konuşmaların ardından 'Şehit Binbaşı Ali Faik Bey Belgesel' gösterimi gerçekleştirildi. Belgeselin ardından Şehit Binbaşı Ali Faik Bey'in kişisel eşyalarının yer aldığı 'Ben Binbaşı Ali Faik Bey Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.