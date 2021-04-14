Benin'de, 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon oldu.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 86,37'sini alan Talon'un, yeniden cumhurbaşkanı seçildiği duyuruldu.

Açıklamada, katılım oranının yaklaşık yüzde 50 olduğu seçimde yarışan Alassane Soumanou'nun oyların yüzde 11,29'unu, Corentin Kohoue'nin ise yüzde 2,35'ini aldığı ifade edildi.

Seçim sonuçları, Anayasa Mahkemesinin onayıyla kesinleşecek.