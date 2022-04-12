Son dakika haberi: Benin'de ulusal parka düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Benin'de ulusal parka düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker öldü

12.04.2022 06:11
Son dakika haberi: Benin'de ulusal parka düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker öldü

Son dakika haberi: Benin'in kuzey batısındaki bir ulusal parka düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Benin'in kuzey batısındaki bir ulusal parka düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Burkina Faso sınırında yer alan Pendjari Ulusal Parkı'ndaki askerlerin kullandığı araç ve motosikletlerin geçişi sırasında yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda 5 asker yaşamını yitirirken, saldırıyı üstlenen olmadı.

Benin, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırında yer alan ve 3 ülke tarafından yönetilen W Milli Parkı'nın Benin tarafına 8 Şubat'ta silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 5'i korucu, 1'i asker olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Ocakta da Pendjari Milli Parkı'nın da yer aldığı Atakora ilçesine düzenlenen saldırıda 2 asker yaşamını yitirmişti.

Şubat 2019'da da Pendjari Ulusal Parkı'nı ziyaret eden 2 Fransız turist ve onlara eşlik eden rehberleri kaçırılmıştı.

Sahel'de terörist grupların hedefi olan Burkina Faso ve Nijer ile komşu Benin ve Burkina Faso'ya komşu Togo'nun 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist grupların, Gine Körfezi'ne kıyısı olan bu 2 ülkeye ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istedikleri belirtiliyor.

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Burkina Faso, Tragger, Benin, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Benin'de ulusal parka düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker öldü - Son Dakika


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