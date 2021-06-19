Son dakika haberi! BERDAN MARDİNİ'NİN ESKİ EŞİNE SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi! BERDAN MARDİNİ'NİN ESKİ EŞİNE SALDIRI KAMERADA

Edinilen son dakika gelişmesine göre BÜYÜKÇEKMECE'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli 2 kişinin silahla ateş açıp kaçtığı görülüyor

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