Son dakika haberi! Bergama'daki Selinos Deresi ıslah edilecek - Son Dakika

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Selinos Deresi ıslah çalışmaları için ilgili firmaya yer teslimi yapıldığını bildirildi.

Koştu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirilecek projenin ilçe için son derece önemli olduğu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçe ziyareti esnasında Selinos Deresi ıslahı için gerekli talimatları verdiğini anımsatan Başkan Koştu, "Bir süre önce ihalesi yapılan Selinos Dere'mizin ıslah çalışmalarını yapacak firmaya Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri yer teslimini yaptı. 50 milyon liraya mal olacak projemiz 900 günde bitirilmesi planlanıyor." dedi.

Projenin tamamlanmasıyla beraber ilçenin önemli bir sorunun daha giderileceğini belirten Koştu, projenin tamamlanmasıyla Bergama ilçesinin yeni bir kimlik kazanacağını vurguladı.