Bergama Şehit J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel adını taşıyan 2. Kademe Oryantiring Yarışması'nın son günü Kozak Yukarıbey Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İzmir'de düzenlenen Oryanting Yarışları heyecanlı anları ve renkli sporcu kişilikleri ile göz doldurdu. Üç gün süren 2. Kademe Oryantiring Yarışları'nın son bölümü olan Sürat Mesafe Yarışı, Kozak Yurarıbey Mahallesi'nin eşsiz manzarası ve macera tutkunlarını kendisine bağlayan doğal güzellikleri içerisinde gerçekleştirildi. Yarışta 16-55 yaş aralığındaki sporcular kıyasıya bir yarış çıkardılar.

Yarışların ardından Kozak Yaşam Vadisi'nde düzenlenen törende dereceye giren sporcular ödüllerini aldılar. Törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Yukarıbey Mahalle Muhtarı Yusuf Doğan'a 3. gün yarışlarının düzenlenmesindeki emekleri için kendisi ve mahalle halkı adına, Kaymakam Kaşıkçı tarafından plaket sunuldu. 2. Kademe Oryantiring Yarışları ödül töreni, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ardından son buldu.

Başkan Koştu: "İlçemiz doğa sporları merkezi olma rüştünü ispatladı"

Üç gün devam eden Oryantiring Yarışmaları'nın sona ermesinin ardından bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'mız dolu dolu geçen 2. Kademe Oryanting Yarışmaları ile doğa sporları merkezi olma rüştünü ispatlamıştır. Bundan sonraki hedefimiz yeni müsabakalarla sporseverleri ilçemize daha çok çekmektir. Yarışmaları şehrimize yakışır bir şekilde tamamladık. Spor etkinliklerine ev sahipliği yapma ve cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ferdi olarak yapılan doğa sporları için ilçemize gelen her bir sporcu şehrimiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - İZMİR