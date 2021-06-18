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Son dakika haberi: Berkin Elvan davasında karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Berkin Elvan davasında karar açıklandı

18.06.2021 19:27

Son dakika gündem haberine göre Berkin Elvan'ın, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında yaralanması ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuksuz sanık polis memuru F.D. "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Berkin Elvan'ın, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında yaralanması ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuksuz sanık polis memuru F.D. "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir ilde bulunan tutuksuz sanık F. D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Berkin Elvan'ın ailesinden müdahiller anne Gülsüm Elvan, baba Sami Elvan ve kardeşleri Gamze ile Özge Elvan'ın yanı sıra taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Bazı CHP, HDP ve TİP milletvekilleriyle çok sayıda izleyici de duruşmayı takip etti.

Duruşmada, müdahil avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasının ardından, Elvan ailesine diyecekleri soruldu.

Gülsüm Elvan, oğlunun hayatını kaybettiğinde 14 yaşında olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"O sene ortaokuldan mezun olacaktı. Gittik kıyafet falan aldık, 'kız kaçıran' almak için benden para istedi. Eğlence yapacaklarmış. Bir ekmek arası döner ayran parası 5 lira verdim. O parayla hesaplayın nasıl torpil alabilir. Zaten çocuklar torpil dediğimiz şeyle yıllardır oynar. Ayaklarımızın altında patlatırlar. Berkin de patlattı. Çocuğumu, taş da atsa öldürmeyecekti. Yakalayıp getirecekti."

Gülsüm Elvan, ifadesinin ardından fenalaşması üzerine avukatlarıyla birlikte salondan çıkarılırken Özge ve Gamze Elvan da ifadeleri sırasında duygusal anlar yaşadı.

Aile sakinleşemeyince duruşmaya kısa bir ara verildi. Ara sonrası ifadesi alınan Baba Sami Elvan, "8 yıldır ailem acı çekiyor. Sizler her şeyi yapabilirsiniz yargıçlar. Tek talebim adaletli karar vermenizdir." diye konuştu.

Sanık: "Beni yüzde 75 o görüntüdeki kişiye benzettiler"

Sanık F.D. de savunmasında baştan beri konuşma gereği duymadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kendimi aklamaktan çok karşı tarafın iddialarını ispatlaması gerekiyordu, hala ispatlamadılar. Yüzde 30 benzerlik üzerine 'Bu kişi vurdu' deyip sanık koltuğuna beni oturttular. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği TOMA görüntüleriyle dava bu aşamaya geldi. Bu davanın siyasi bir dava olduğunu iddia ettiler. Bunu da kesinlikle kabul etmiyorum. Bu dava uğrunda bir avukatın kendi rızasıyla öldüğü söylendi. Bu dava uğrunda çalışan savcımız da makamında DHKP-C'li teröristlerce şehit edildi. Bunu da unutturmamamız gerekiyor. Tanık beyanları çelişkilidir, birbiriyle uyuşmamaktadır. Görüntülerdeki kişinin saçının derisi gözüküyor. O görüntülere uysun diye saçımı kısa kestiler. Kafamın arkasından projektör tuttular. Beni yüzde 75 o görüntüdeki kişiye benzettiler."

Sanık F.D. beraatini talep etti.

Mahkemenin kararı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık F.D.'ye önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığın üzerine atılı suçu "olası kasıtla" işlediği gerekçesiyle cezayı 20 yıla indiren heyet, sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak bunu da 16 yıl 8 aya düşürdü.

Heyet, sanığın, üzerine atılı suçu, maktulün yaşını bilerek veya öngörerek işlediğine dair somut ve inandırıcı delil elde edilemediğinden cezada bu yönden artırım uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Heyet, sanığın aktif görevde olması, duruşmaları takip etmesi, dosyanın İstinaf ve Yargıtay süreci, hüküm kesinleştiğinde göreceği infaz rejimi, tutuklamanın bir koruma tedbiri olması, suç tarihinden bu yana gelinen aşama itibarıyla adli kontrol tedbiriyle de amaca ulaşılabileceğinden sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasını kararlaştırdı.

Duruşmanın sona ermesinin ardından Elvan ailesi karara tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Berkin Elvan davasında karar açıklandı
Son dakika haberi: Berkin Elvan davasında karar açıklandı
Son dakika haberi: Berkin Elvan davasında karar açıklandı
Son dakika haberi: Berkin Elvan davasında karar açıklandı

Berkin Elvan, Gülsüm Elvan, Polis Memuru, Gezi Parkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Berkin Elvan davasında karar açıklandı - Son Dakika


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