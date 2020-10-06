Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri - Son Dakika

Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,15 262 244 18
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,34 55 55 0
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,63 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,21 29 29 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,29 116 114 2
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,38 28 28 0
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,47 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

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