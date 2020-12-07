Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile "Katılım Fonları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,15 262 129 130 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,09 55 14 39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,07 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,03 29 16 13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,04 116 60 55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,19 28 22 6 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,55 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,12 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakım sürecini atlattı

Fransız ekibi Nice'in Aykut Kocaman'la ilgilendiği iddia edildi

Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı

Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına atmıştı! "Aldatıldım" diyerek kendini savundu

Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı

Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı

Trafik sigortasında "tavan fiyat" 2021'de de devam edecek