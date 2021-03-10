Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,43 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,43 265 215 49 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,51 54 28 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,61 5 5 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,95 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,20 117 93 23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,44 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,75 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur

Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor

İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı

Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur

Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi